OHL planea ahora una venta troceada de Canalejas y del Old War Office

OHL ha rediseñado su plan para poner en valor su negocio de Desarrollos, sustentado en el Centro Canalejas de Madrid y en el Old War Office (OWO) de Londres (Reino Unido). La operación para dar entrada a un socio con una participación mayoritaria (del 70%) en la división ha quedado aparcada en favor de una venta troceada. Así, la hoja de ruta ahora pasa por traspasar el 49% del edificio londinense al grupo indio Hinduja, que ya tiene el 51%, y analiza la posibilidad de vender sólo alguno de los activos en que se divide Canalejas: el hotel de lujo gestionado por Four Seasons, la galería comercial, las residencias y el aparcamiento.

"No va a haber una venta conjunta de Canalejas y el Old War Office", explican fuentes próximas al proceso a elEconomista. Esa operación se analizó en 2019, tal y como adelantó este diario en octubre pasado y la empresa confirmó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "En el Old War Office puede haber una venta a Hinduja y Canalejas debe tener su propio tratamiento", abundan.

Desde OHL declinaron hacer ningún comentario. La empresa se remite a la última comunicación oficial sobre este asunto que tuvo lugar el pasado 4 de febrero, cuando indicó en un hecho relevante remitido al supervisor que seguía "analizando diversas opciones y que las mismas incluyen la venta y/o puesta en valor de determinados activos" de OHL Desarrollos.

La nueva estrategia, capitaneada por el consejero delegado José Antonio Fernández Gallar, está orientada a maximizar el valor de los activos. Tanto el Grupo Villar Mir (GVM), actual primer accionista con un 30,6% del capital de OHL, como los hermanos mexicanos Luis y Mauricio Amodio, que presumiblemente relevarán al 'holding' familiar al frente del accionariado de la constructora con entre el 31% y el 35% tras fusionarla con Caabsa, están al tanto de los planes de la compañía.

El 100% de los dos activos alcanza un valor superior a los 300 millones de euros (repartidos prácticamente a partes iguales). OHL en estos momentos no tiene urgencias de liquidez puesto que cuenta con una caja positiva y, además, en el horizonte próximo figura, si todo sale según lo previsto, una inyección de unos 50 millones de euros por parte de los Amodio.

En este escenario, el grupo de construcción español cuenta con capacidad para adoptar cualquier decisión en aras de obtener el mayor valor para Canalejas y el Old War Office. Son, al fin y al cabo, los dos principales bastiones con que cuenta OHL para generar recursos extraordinarios al negocio.

Canalejas, la más compleja

La operación de Canalejas es la más compleja por los derechos que adquirió Mohari Limited, el vehículo del empresario israelí Mark Scheinberg, cuando compró en 2017 el 50% del proyecto por 225 millones de euros. Según fuentes conocedoras el fundador de PokerStars cuenta con un derecho de tanteo en el caso de una desinversión del proyecto madrileño.

OHL, que tiene el otro 50%, está explorando cuál es la mejor opción. Existe la posibilidad de que la constructora desinvierta en alguno de los cuatro negocios que integran el Centro Canalejas, cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2020, y conserve una participación en el resto. Por el momento, el grupo español está recibiendo ofertas no solicitadas, según indican fuentes conocedoras.

La preapertura del proyecto está programada para los primeros días del mes de abril

Conformado por siete inmuebles contiguos situados entre las calles de Alcalá, Sevilla, Plaza de Canalejas y Carrera de San Jerónimo, en Madrid, el Centro Canalejas se conforma por el primer Hotel Four Seasons de España, con una oferta de 200 habitaciones, 22 residencias de lujo (con servicio Four Seasons), una galería comercial de más de 15.000 metros cuadrados y un aparcamiento con 400 plazas. La preapertura del proyecto está programada para los primeros días del mes de abril. El hotel, de hecho, ya acepta reservas para el mes de mayo.

Mientras, OHL posee el 49% de 51 Whitehall Holdings, sociedad que desarrolla en el que fuera Ministerio de la Guerra británico (Old War Office) un exclusivo hotel operado por la cadena Raffles.

OHL y sus proyectos singulares

La visión estratégica 2019-2021 que Fernández Gallar presentó hace un año contemplaba la futura venta de los principales proyectos de este negocio de manera individual. Así, para 2020, OHL preveía traspasar su participación en el Centro Canalejas, mientras que para este año o 2021 proyectaba transferir también sus acciones en el Old War Office londinense. Por ambas desinversiones estimaba obtener unos 300 millones de euros (alrededor de 150 millones por cada una). El valor final, no obstante, dependerá del momento y del alcance del perímetro de venta.

Además de Canalejas y el Old War Office, OHL ha desarrollado otros proyectos singulares y de uso mixto, como el complejo Mayakoba, en México, del que ha ido desprendiéndose en los últimos dos años.