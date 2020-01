Dancausa (Bankinter) pide al Gobierno que rechace el intervencionismo y las políticas pasadas

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, pidió al nuevo Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos que se imponga la libertad "frente al intervencionismo" y que apueste por modelos europeos, con respeto a las instituciones y políticas económicas occidentales, frente a "imitar modelos de gobierno que ya están superados". Según Dancausa, en el actual Ejecutivo hay "personas bien formadas y preparadas que se desenvuelven bien en Europa", pero también hay personas con niveles "menos sólidos" de formación. A su juicio, ahora hay "inquietud" porque se desconoce cuál va a ser la línea que el Gobierno va a elegir para determinar el rumbo del país. "Cuanto antes se vea claro, mejor", aseveró durante la presentación de resultados del ejercicio 2019.

Respecto a la decisión del Gobierno de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros frente a los 1.000 euros que quería Podemos, la consejera delegada de la entidad aseguró que se alegra de que finalmente la subida se haya hecho en términos menores a los planteados inicialmente. Dancausa señaló que hay que "tener cuidado" con la subida del salario mínimo porque "si uno se pasa se creará menos empleo", teniendo en cuenta la tasa de paro tan alta que tiene España.

Sobre la intención del Gobierno de subir impuestos al sector bancario para terminar de pagar la ayuda pública de 60.000 millones de euros para rescatar a las antiguas cajas, la ejecutiva recordó que el rescate no se hizo a los bancos sino a las cajas de ahorros y, por tanto, Bankinter no fue rescatado sino que contribuyó al rescate de las cajas. "El banco ha pagado impuestos siempre, no ha habido un solo año que no", dijo. Además, añadió que no le gustan las subidas de impuestos si no responden a un plan claro de política fiscal. Dancausa consideró que el Gobierno debe hacer un plan meditado que impulse la eficiencia de las empresas para que ganen más dinero y creen más empleo, no hacer subidas "indiscriminadas de impuestos". Así, sobre la tasa Tobin (gravamen a las transacciones financieras) que también quiere aplicar el Ejecutivo, dijo que lo suyo sería que se implantara a escala europea y no nacional. "La diferencia es que va a dificultar a los inversores medios y que vamos a jugar en desigualdad de condiciones. Igual los inversores empiezan a invertir en acciones de empresas no españolas", aseveró.

Salida de sicav a Luxemburgo

Asimismo, respecto a la intención de Sánchez e Iglesias de subir los impuestos a las sicav (sociedades en las que las grandes fortunas mantienen su dinero), Dancausa ha asegurado que se les está ofreciendo a los clientes de Bankinter otras alternativas en el caso de que esto se produzca y, una de ellas, es deslocalizar las sociedades a Luxemburgo, país en el que el banco tiene una filial de banca privada. No obstante, la consejera delegada asegura que, de momento, ningún cliente ha tomado una decisión al respecto y que, en la actualidad, están entrando más sicav que saliendo.

Dancausa: "Todas las personas que hemos tenido el honor de coincidir con Jaime Botín estamos convencidos de su honorabilidad e inocencia"

Dancausa ha defendido la inocencia del expresidente de Bankinter, tras conocerse la semana pasada que fue condenado a 18 años de cárcel y una multa de 54 millones de euros por contrabando con un cuadro de Picasso. "Todas las personas que hemos tenido el honor de coincidir con Jaime Botín estamos convencidos de su honorabilidad e inocencia. La sentencia la ha dictado un Juzgado de primera instancia y se va a recurrir. Tengo claro que se van a ganar los recursos. Creo que la verdad acaba saliendo a la luz y en este caso no va a ser distinto", dijo.

La consejera delegada aseguró que no ve cómo la sentencia va a tener un impacto en la entidad, puesto que Botín no tiene cargos ejecutivos ya en el banco. Además, aseguró que el principal accionista de la entidad es Cartival, la compañía presidida por Alfonso Botín, hijo de Jaime Botín, pero de la que éste último posee un 6%. Asimismo, reconoció que, cuando el banco saque a bolsa Línea Directa, Cartival se convertirá también en el primer accionista de la aseguradora. No obstante, señaló que le consta el interés de Cartival en Línea Directa y duda de que venda las acciones de la sociedad.

Salto al parqué de la aseguradora

Dancausa explicó que el banco recuperará en dos o tres años el beneficio que en la actualidad le reporta Línea Directa, tras su salida a bolsa. La aseguradora contribuyó con el 19% del beneficio al grupo financiero el año pasado. Es decir, de los 551 millones que ganó el grupo en 2019, 107 procedieron de Línea Directa. Según la ejecutiva, en los últimos ejercicios, el banco ha tenido que provisionar unos 100 millones de euros para afrontar los litigios por hipotecas multidivisa, en el momento en el que se calmen los procesos, esos 100 millones de euros irán a resultados.

La consejera delegada defendió que los accionistas de Bankinter, entre los que se repartirá el 83% de las nuevas acciones de la aseguradora, "van a estar en el mejor de los mundos" porque se les entregarán los títulos y podrán venderlos. "La ventaja de esta operación es que las acciones se hacen líquidas". Según explicó, la entidad ha tomado la decisión de que la firma cotice para separar el negocio bancario y el de seguros, de acuerdo con sus entornos regulatorios, y para que cada compañía pueda establecer sus políticas de dividendos sin que se condicionen la una a la otra. Dancausa aseguró que con esta operación se ha querido devolver la confianza que los accionistas dieron al banco en 2009, cuando se compró el 50% de la aseguradora que no tenía, y se tuvo que realizar para ello una ampliación de capital de 426 millones.

Ante la posibilidad de que Cartival venda sus acciones de Línea Directa, Dancausa la rechazó de pleno, y aseguró que los accionistas de referencia seguirán en Bankinter y en la aseguradora.