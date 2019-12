Bankinter admite que compensar el beneficio de Línea Directa es "un reto nada trivial"

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, destacó ayer en unas palabras a Efe que el banco dispone de algunas líneas "muy rentables" que no existían cuando creó e impulsó la actividad aseguradora con Línea Directa, entre ellas el negocio bancario en Portugal o el de consumo en España, Portugal e Irlanda, para compensar el beneficio que la compañía aporta al grupo.

No obstante, Dancausa reconoció que compensar la ausencia del 82,6 por ciento de los resultados que en el futuro aporte Línea Directa a sus accionistas es "sin duda un reto nada trivial" por la capacidad de generar beneficios y el potencial que tiene la aseguradora para incrementar esas ganancias.

La entidad anunció el pasado miércoles que sacará Línea Directa a bolsa y repartirá el 82,6 por ciento de la compañía en títulos para sus accionistas. El banco, se quedará así con el 17,4 por ciento restante. Hasta el momento, la aseguradora reportaba en torno al 18 por ciento de las ganancias del grupo financiero.

Según la consejera delegada, los ejes centrales del negocio de Bankinter, Banca de Empresas y Banca Comercial, están creciendo de una manera muy sana y sólida, con potencial para suplir en poco tiempo la contribución a ingresos que realiza Línea Directa. No obstante, en su opinión, afrontar ese reto "ya es posible" puesto que Bankinter dispone de algunas líneas de negocio "muy rentables" que no existían cuando el banco creó el negocio asegurador con Línea Directa. Además, confía en que "las ingentes provisiones legales" que el banco ha tenido que llevar a cabo en los últimos años para afrontar los litigios por las hipotecas multidivisa den paso a tiempos más estables y menos inciertos. La ejecutiva dice que Bankinter no contempla deshacerse de la participación de la aseguradora que tendrá tras el debut bursátil.