Iglesias pone en el punto de mira a la banca con tres nuevos impuestos

El temor a la entrada de Podemos en el Gobierno, de la mano del PSOE, se ha materializado en los mercados con dos días consecutivos de caídas, y muy especialmente en la cotización de las entidades financieras. La presidenta del Santander, Ana Botín, alertaba días antes de las elecciones en un claro mensaje al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, que "el populismo" no es la solución a los desafíos globales. Sin embargo, los malos presagios del sector se han cumplido. Pero, ¿cuáles son realmente los planes de Podemos para las entidades? Quiere imponer un impuesto a las transacciones financieras -la tasa Tobin-, generar una tasa mínima del 18% del Impuesto de Sociedades a las entidades y crear una tasa específica para recuperar el dinero del rescate bancario, el conocido como impuesto a la banca además de hacer de Bankia una entidad pública. Estos son los proyectos del nuevo Ejecutivo.

Más impuestos

Elevar 10 puntos el tipo del Impuesto de Sociedades. Podemos señala en su programa electoral que busca recuperar el 80% de los 60.000 millones de euros públicos que se utilizaron en plena crisis económica para rescatar a la banca y que aún no se han devuelto. El objetivo es embolsar esta cuantía en diez años mediante una subida de impuestos a la banca, bien a través de una reforma fiscal para elevar 10 puntos el Impuesto de Sociedades, mediante la creación de una tasa específica para el sector o imponiendo un gravamen a las transacciones financieras.

Bankia

Nacionalizar la entidad y elegir un presidente en el Congreso. La formación de Iglesias llama a aprovechar el dinero del rescate haciendo de Bankia una entidad pública, que asegure el acceso al crédito a los autónomos, las pymes y las empresas de economía social. Además, quiere introducir "parámetros de justicia" en el mercado de las hipotecas y atender a las funciones sociales, como que haya cajeros en la España vaciada o más inversión en vivienda social. También propone, "con carácter inmediato", relevar a José Ignacio Goirigolzarri de la presidencia y elegir a su sustituto en una votación en el Congreso. Cabe recordar que varias de las antiguas cajas cayeron por la politización de la dirección y su mala gestión.

Canon para cajeros

Imponer al sector un pago periódico para evitar la exclusión financiera. El partido propone que todas las poblaciones cuenten con servicios básicos como atención sanitaria, Guardia Civil, una tienda de ultramarinos y, al menos, un cajero automático en un radio de 20 kilómetros. Para lograr financiación para materializar este último punto, plantea imponer un canon al sector bancario, gestionado por Bankia, para luchar contra la exclusión financiera.

Tasas por hipotecas

Reclamar a la banca el impuesto de las hipotecas con carácter retroactivo. Podemos insta a que se les devuelva a las personas hipotecadas todos los impuestos relacionados con los préstamos inmobiliarios que no debieron pagar y propone que la Agencia Tributaria recabe estos gravámenes de los bancos con carácter retroactivo.

IRPH

Derogar el índice y obligar a su devolución. El partido asegura que eliminará el IRPH si gobierna y obligará a la banca a devolver lo cobrado de más y con efecto retroactivo.

Podemos pide que las entidades no financien a los partidos políticos

Dación en pago

Eliminar la responsabilidad del deudor con la devolución de la vivienda. La formación morada dedica varios puntos en su programa a garantizar los derechos de los deudores. Para ello, propone aplicar la dación en pago, es decir, que las personas con dificultades para afrontar una hipoteca pueden cancelar su deuda con el banco entregando la vivienda. Asimismo, también quiere cambiar el procedimiento de ejecución hipotecaria. En la actualidad, la banca puede ejecutar un inmueble a partir de un año de impagos.

Menos comisiones

Implementar tecnología 'blockchain' para reducir las comisiones que cobra la banca por determinados servicios. Según el programa electoral, implantar esta tecnología reduciría el coste de las operaciones bancarias y las comisiones que cobran.

Veto a las inversiones

Prohibir que los bancos y fondos sean propietarios de medios de comunicación. El partido señala que los bancos tienen acciones por valor de 600 millones en medios de comunicación y en algunos casos controlan más del 50% de su capital. Exige prohibir estas inversiones por "salud de la democracia española".

Relaciones políticas

Prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas mediante créditos bancarios o el ICO. Podemos pide que las entidades no financien a los partidos políticos, porque "el que paga manda" y exige que no se use al ICO con ese fin, ya que debe servir para apoyar el tejido productivo del país.

Reforma fiscal

Exigir mayor tributación a las entidades financieras. Esta medida es compartida con el programa del PSOE. Ambos partidos apuestan por crear una tasa mínima del 18% para las entidades financieras en el Impuesto de Sociedades. Además, proponen limitar las exenciones para evitar la doble imposición, que resultan de aplicación a los dividendos y plusvalías generados en el exterior consecuencia de su participación en filiales, pasando del cien por cien al 95%.