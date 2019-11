Las cinco consecuencias económicas que esconde el programa PSOE-Podemos

¿En qué consiste el preacuerdo de Gobierno que firmaron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Cómo afectará a la economía española? A falta de conocer los detalles, el texto se compone de 10 puntos principales: consolidar el crecimiento y la creación de empleo, trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, luchar contra el cambio climático, fortalecer a las pymes y a los autónomos, defender el derecho a una muerte digna, asegurar la cultura como derecho, reforzar las políticas feministas, revertir la despoblación, garantizar la convivencia en Cataluña y conseguir una justicia fiscal y un equilibrio presupuestario.

En su intervención en el programa Espejo Público, de Susana Griso, el director de elEconomista, Amador G. Ayora, ha aprovechado para analizar los principales efectos económicos que se esconden tras el decálogo, y alerta de "las consecuencias nocivas de algunas de estas medidas" que considera contraproducentes.

Tras analizar con detalle el preacuerdo PSOE-Podemos, Ayora advierte de algunos puntos del texto pero sobre todo de lo que no se menciona, que en algún caso podría ser incluso más preocupante.

Cinco medidas nocivas para la economía

En primer lugar, la subida de impuestos. "Los españoles tendrán que pagar 6.600 millones de euros en impuestos, según las subidas que han prometido PSOE y Podemos", puntualiza Ayora, que recuerda que "no se habla en el texto de una necesaria reducción del gasto a pesar de que Bruselas nos ha pedido que lo bajemos en 6.000 millones".

La segunda cuestión preocupante es el blindaje de las pensiones. Ayora recuerda "esta decisión no la pueden tomar dos partidos. Esto debe hacerse en el marco del Pacto de Toledo y requiere un consenso de todos los partidos". Amador apunta también que "las pensiones no se pueden blindar de por vida". Hay que recordar el déficit enquistado de la Seguridad Social que ya alcanza los 18.000 millones. "Están prometiendo algo que no pueden prometer y además, poniendo en riesgo la viabilidad futura del sistema de pensiones".

Sobre la libertad de los precios de la vivienda... "el preacuerdo dice que la vivienda debe ser un derecho y no una mercancía... ¿Eso qué quiere decir?", se pregunta Ayora. "Se entiende que pondrán controles a la subida de los precios de la vivienda y de los alquileres y esto va a producir un incremento de los precios, porque cuando limitas la oferta y la demanda sigue creciendo se produce un colapso".

Ojo con la deuda. "En el acuerdo PSOE-Podemos no se menciona el cumplimiento del déficit o el tope de deuda". "Además se habla de apoyar a las pequeñas empresas y a los autónomos pero no se menciona a las grandes empresas que son las tractoras de la sociedad y de las pymes. Un país grande como España debe apoyar a las grandes empresas", dice rotundo Ayora.

Y por último... el empleo. El preacuerdo dice que combatirá la precariedad y defenderá el trabajo digno. ¿Pero qué pasará con la reforma laboral? "Yo soy pesimista", dice Ayora que recuerda que Podemos lleva en su programa la derogación de la reforma laboral y Magdalena Valerio prometió suprimir aquellos aspectos lesivos. "Se aboga por impulsar a las pequeñas empresas en lugar de a las grandes, que son las creadoras de empleo y proteger el sector primario, es decir el agrícola", se queja.