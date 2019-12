Guindos, contrario a las pretensiones de Podemos sobre Bankia: "Lo lógico es privatizarla"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se ha mostrado esta mañana contrario a las pretensiones de Unidas Podemos sobre el futuro de Bankia que pasan por convertir la entidad en una institución pública. De Guindos aseguró que "lo lógico sería acabar la privatización de Bankia, es una opinión personal mía y de las instituciones europeas".

El vicepresidente del supervisor europeo, que protagonizó un desayuno informativo en el Hotel Westin Palace de Madrid, no quiso pronunciarse respecto a lo que implicaría un Gobierno de coalición el PSOE con Podemos. No obstante, pidió que España tenga un Ejecutivo "estable, predecible y que aplique medidas políticas y económicas adecuadas". Además, respecto al conflicto catalán fue tajante. "El BCE no ha hecho ningún análisis al respecto, pero mi opinión es que, para Cataluña, España y Europa, lo mejor es que Cataluña forme parte de Europa".

Asimismo, Guindos también eludió referirse a la propuesta del partido de Iglesias de aplicar un impuesto específico para la banca con el objetivo de recuperar el dinero inyectado en el rescate bancario, al asegurar que no habla de "una hipótesis". Pero, respecto al impuesto de transacciones financieras (conocido como tasa Tobin), aseveró que con Reino Unido apunto de dejar la Unión Europea, lo que hay que hacer es aplicar actuaciones para que los mercales de capitales europeos sean más competitivos, no lo contrario.

Una vez más, el número dos del BCE insistió en que los bajos tipos de interés no son el problema de la baja rentabilidad de la banca ni europea ni española. "Las razones son estructurales y tienen que ver con la estructura de costes, el exceso de capacidad en la industria bancaria y la necesidad de consolidación", dijo. Según Guindos, son los propios bancos los que deben tomar las decisiones adecuadas para superar sus problemas de sobrecapacidad. Tanto en España como en Europa, dijo que es importante que haya consolidación. Sin embargo, recordó que no hay una misma regla para todos. A su juicio, en España, los bancos pequeños y medianos deben apuntar a uniones domésticas, mientras que los grandes, deben poner la vista en fusiones transfronterizas.

La desaceleración toca fondo

El exministro de Economía aseguró que la desaceleración europea que comenzó a inicios de 2018 y ha obligado a endurecer las políticas monetarias para evitar una recesión ya ha tocado fondo. Según el vicepresidente del BCE, las razones de este frenazo de la desaceleración se debe a que finalmente no se ha materializado un Brexit desordenado y la guerra comercial de EEUU no ha tenido efectos tan negativos como los inicialmente previstos. No obstante, aseveró que la política monetaria aún tiene margen de actuación y, ante un escenario negativo, aún queda margen de actuación como nuevas bajadas de tipos. "No subiremos los tipos hasta que la inflación converja hacia lo positivo", aseveró.