Liberbank se suma a la guerra por captar nóminas y regala 150 euros

Liberbank se suma a la guerra por captar nóminas. La entidad lanza al mercado una oferta sólo para nuevos clientes y a través de los canales digitales por la que regala 150 euros en efectivo por vincular la nómina. El banco sigue así los pasos de Abanca que también ofrece 150 euros a los nuevos clientes por llevarse los ingresos. Asimismo, la pasada primavera Unicaja también lanzó una campaña, ya finalizada, en la que regalaba 250 euros a los nuevos clientes.

La oferta de Liberbank tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Para conseguir los 150 euros, los usuarios deberán tener una nómina igual o superior a los 600 euros. Según explica el banco desde su página web, los nuevos clientes deberán darse de alta a través del proceso online, lo que implica recibir las comunicaciones a través del servicio de correo web (correo no postal) y utilizar solo los canales digitales (Banca Digital y red de cajeros propios) en sus operaciones bancarias habituales.

No obstante, el banco no cobrará comisiones por las transferencias ordinarias realizadas en moneda euro y hasta 50.000 euros. Asimismo, la tarjeta de débito que ofrece tampoco tiene comisiones de emisión ni mantenimiento ni la retirada de efectivo en los cajeros del banco de origen asturiano. A partir de 100 euros, la retirada de efectivo será gratuita en los cajeros de Bankia, Banco Sabadell, Bankinter, Caja Ingenieros y toda la red EURO 6000 (no incluye CaixaBank), excepto para los cajeros de Asturias, Cantabria, Cáceres, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

El banco ingresará los 150 euros en la nueva cuenta, una vez ingresada la primera nómina.