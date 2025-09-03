El SEPE busca personal para trabajar 2 horas al día con sueldos de hasta 650 euros en colegios y limpieza: estos son los requisitos

Septiembre viene cargado de nuevas ofertas laborales con la vuelta al cole de los más pequeños de la casa. Tras casi tres meses de vacaciones de verano, muchas escuelas buscan ampliar su plantilla en las próximas semanas, ya sea con puestos a jornada completa o parcial, incluso tan solo dos o cinco horas al día.

En este sentido, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado en portal 'Empléate' una serie de cargos que ni siquiera requieren experiencia previa, tan solo basta con tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), siendo suficiente en muchos casos contar únicamente con estudios primarios. El único requisito indispensable, al tratarse de puestos en los que existe el contacto con menores de edad, será disponer del certificado negativo de delitos sexuales.

Ofertas y cómo inscribirse

Ya sean monitores de comedor, conserjes o personal de limpieza, la mayoría de las ofertas referentes a trabajos en colegios publicadas por el SEPE son a tiempo parcial, con jornadas que van desde las tres hasta las cinco horas diarias de lunes a viernes, con fines de semana libres.

Para inscribirse en alguna de estas vacantes habrá que introducir el término "empleos en colegios" o "limpieza en centros educativos" en la barra de búsqueda del portal 'Empléate' del SEPE, donde encontramos, entre muchas otras, las siguientes ofertas:

Cuidadores y acompañantes de autobús escolar en Huesca con la ESO o equivalentes.

Logopeda en Zaragoza.

Auxiliar de limpieza en Villaviciosa de Odón (Madrid) con estudios primarios.

Monitor e instructor de inglés en Zaragoza por 610 euros mensuales.

Ayudante de cocina en Bilbao por 630 euros al mes.

A la hora de buscar se recomienda ordenar las opciones por "más recientes" y añadir los filtros que creamos convenientes, como lo referente al tipo de jornada que buscamos, si es parcial o completa, o los estudios y/o experiencia requerida, para que nos muestre únicamente las opciones para las que somos aptos y ahorrarnos tiempo, así como filtrar la provincia en la que estamos buscando.

En lo referente al sueldo, para la mayoría ronda los 700 euros mensuales, aunque depende en gran medida del perfil que esté buscando la empresa contratante, si son formativos, sin requisitos específicos o sociales. En este enlace puedes consultar las ofertas a jornada parcial para "empleos en colegios" y en este otro enlace las ofertas para "limpieza en centros educativos" en toda España.