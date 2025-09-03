Es oficial: la Comunidad de Madrid confirma el festivo de noviembre con el que los madrileños no contaban y habrá puente

Una vez que finaliza el verano, son muchos los trabajadores que miran de reojo el calendario laboral, esperando encontrar algún día de descanso, un festivo o un puente de varios días para poder descansar tras la vuelta a la rutina. Sin embargo, aunque de septiembre a final de año quedan varios festivos a nivel nacional, muchos de ellos caen en fin de semana.

Ya sabemos que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge varios festivos, también regionales, en el mes de septiembre, ya que en él aparecen tanto las fiestas a nivel nacional como a nivel regional. Sin embargo, no recoge las fiestas locales, por lo que hay un festivo mítico para los madrileños que se había pasado por alto.

Festivo de la Almudena el lunes

La ciudad de Madrid celebra el Día de la Almudena cada año durante la jornada del 9 de noviembre. No obstante, este año 2025, el día 9 de noviembre cae en domingo, por lo que muchos madrileños no cuentan con este festivo.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid, tras la sesión ordinaria del Pleno de octubre de 2024, acordó que se trasladase la fiesta de la Almudena al lunes inmediatamente posterior, esto es, al próximo 10 de noviembre de 2025.

De hecho, en el calendario oficial laboral y de días inhábiles y festivos 2025 para Madrid, aparece el "día 10 de noviembre, lunes, por traslado de la festividad de Nuestra Señora de La Almudena".

Puedes consultar todas las festividades que quedan en España a nivel nacional y regional de aquí a final de año en el calendario laboral 2025.