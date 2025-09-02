Juan Roig arranca su mayor inversión más allá de Mercadona: 400 millones para el colosal Roig Arena

Valencia ya tiene listo tras cinco años de obras su nuevo coliseo deportivo y multiusos promovido por Juan Roig, el presidente de Mercadona. Un proyecto cuya inversión final se ha elevado a 400 millones de euros, cerca de 100 millones más de lo presupuestado inicialmente, incluyendo los equipamientos públicos anexos. Un incremento en que ha influido el alza inflacionista, pero también la decisión de incrementar lo destinado fundamentalmente a insonorización y acústica, además de equipamiento tecnológico.

El estreno del Roig Arena será el próximo sábado con un concierto homenaje a Nino Bravo y con el que el espera arrancar su actividad y llegar a superar en el primer año el millón de espectadores en todos sus eventos. El macrorrecinto con capacidad para cerca de 20.000 personas en modo concierto además espera generar un impacto económico de 150 millones de euros al año en la ciudad del Turia.

El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, señaló que el propio presidente de Mercadona, Juan Roig, "se siente muy orgulloso de cada euro" y recordó que además del propio Arena, que concentra 365 millones, el proyecto incluye el dinero de un nuevo colegio que se reubicó con su instalación, un nuevo parking y un parque público junto al pabellón.

"Es un proyecto vivo, no se puso un presupuesto cerrado", señaló Sendra, "no sólo incluye la parte constructiva, también el equipamiento y lo necesario para la gestión". El máximo responsable de la gestión del complejo dejó claro que ahora el reto es "cubrir las expectativas y tener una gestión económica sostenible, que los ingresos sean mayores que los gastos", en lo que definió como "un maratón".

Fuentes de ingresos

El directivo no concretó los ingresos previstos ni cuando espera que se alcance la rentabilidad, pero sí que apuntó de qué actividades procederán la mayoría de sus ingresos: el alquiler a los promotores de eventos, los patrocinios (con cerca de una veintena de partners) y restauración, para lo que cuenta con un restaurante y zonas que abrirán más allá de los eventos.

En esa línea, explicó que el Roig Arena ya tiene contratados 60 eventos corporativos para este año y otros 57 eventos de música y entretenimiento ya a la venta, con más de 80 en cartera. "En total se venderán 600.000 entradas en el primer año", remarcó Sendra, que también desveló que el 75% de las entradas están vendidas, el 25% de ellas fuera de la provincia de Valencia.

La casa del Valencia Basket

El Roig Arena será también la pista donde competirá el Valencia Basket, el equipo valenciano que también es propiedad del presidente de Mercadona. El club ha logrado este año más de 14.500 abonados, su récord. Además, ya se ha asegurado albergar la Copa del Rey de baloncesto los dos próximos años.

"Más de un millón de personas pasarán por el Roig Arena en el primer año", contempla Sendra, que también puso en valor la riqueza económica que supondrá.

La empresa gestora y los locales de restauración suman 100 empleos, y espera generar en total con los eventos cerca de 500 vinculados al año. En los trabajos que se iniciaron en 2020 han participado 5.000 personas.