Rocío Monasterio: "En Vox no vamos a tolerar que nos traten como apestados"

Cuando le preguntas si quiere ser consejera de la Comunidad de Madrid y si un cargo de ese perfil sería el precio que su partido piensa poner para que haya Gobierno de centroderecha responde rápido que no es una cuestión de sillas sino de programas. "Pero no quiero estar de invitada de piedra en la Asamblea de Madrid", sentencia. Es la cara y la voz femenina más reconocible de Vox y tiene una forma de estar en política muy rompedora, hiperactiva en las redes sociales y con gran presencia en los medios. Tal vez, por eso cuando insistes en si es una humillación que a su grupo parlamentario le hayan enviado al gallinero del hemiciclo responde, sin pelos en la lengua, que "nadie nos va a callar por mucho que nos alejen al último sitio. Nos vamos a ganar el sueldo que nos pagan los españoles". Es la mujer que en su día se atrevió a irrumpir en una rueda de prensa de Carles Puigdemont para entregarle unas esposas y un ejemplar del código penal al grito de "sin ley no hay democracia". Se dijo que era lo más parecido a un escrache que haya hecho un político de la derecha pero ni era la primera vez ni será la última en la que Rocío Monasterio (Madrid 1974 ) -arquitecto de profesión que acabó la carrera con una calificación de matrícula de honor o sobresaliente en todas las asignaturas, fundadora de su propio estudio, casada con el también político y compañero de partido Iván Espinosa de los Monteros y madre de cuatro niños- rompe moldes. Es de derechas sin complejos.

¿Habrá pacto tripartito en Comunidad y ayuntamiento de Madrid?

En Vox nos parecería adecuado un pacto a tres que garantice que las políticas del PP, Ciudadanos y las nuestras estén en un programa que dé estabilidad a un Gobierno para cuatro años. Por nuestra parte no va a faltar buena disponibilidad. Ya lo hemos demostrado con la mesa de la Asamblea, donde a pesar de que hicimos una propuesta, no nos reunimos hasta dos horas antes de que se eligiera, sin que ni el PP ni Ciudadanos nos hubieran presentado un plan.

¿Han pactado ya con el PP su apoyo a cambio de consejerías o no?

Ante la falta de propuestas escribí un documento en base a una conversación que mantuve con el señor Aguado. Hice sugerencias, además de presentar las condiciones de Vox: una vicepresidencia, y entrar en posiciones de entes. Además de tener una parte del Presupuesto en proporción a nuestros escaños.

Entonces, ¿se refiere a entrar en el Gobierno, o no necesariamente?

Cuando hablamos de entes nos referimos a un término genérico, que incluye todo. No tenemos una posición fija ni cerrada porque para eso tendríamos que empezar a negociar. En el momento que nos sentemos todos tendremos que ceder en nuestras posiciones. El cordón sanitario no lo está poniendo Vox, sino que nos lo están poniendo a nosotros PP y Ciudadanos.

La fórmula que han pactado para la mesa de la Asamblea de Madrid: ¿sería exportable a otros lugares?

Cada autonomía tiene un caso distinto e interlocutores diferentes. Lo que está claro es que el pacto andaluz no es exportable a otros sitios, porque después de firmarlo Ciudadanos dijo que era papel mojado, y despreciaban todo lo que habíamos planteado. Ahora seremos más exigentes para asegurarnos que a nuestros votantes no se les insulta.

¿Usted ve alcalde de Madrid a Almeida o a Villacís?

Creo que Almeida puede ser un buen alcalde para Madrid, pero tiene que ser su partido quien luche para que consiga la alcaldía y que Cs no tenga la tentación de sacar a Villacís con un apoyo de la izquierda.

Está claro que ellos no se fían de Vox, pero ¿ustedes se fían de Ciudadanos y del PP?

Para fiarme o no de alguien, tengo que conocer a mis interlocutores, y en la Comunidad de Madrid, como no los conozco, no sé si me puedo fiar de ellos. De una reunión de un café no se puede saber si las personas son de fiar. Es curioso, nos han hecho un cordón sanitario ambos partidos pero nuestros escaños son fundamentales, esa es la única verdad. En el mundo de la empresa privada del que provengo, sería inconcebible algo como lo que ocurre en política, que por no hablar con alguien del que necesitas los votos se arriesgue hasta el último minuto las instituciones.

Da la sensación de que les tratan como apestados, aunque sean imprescindibles para gobernar

En Vox no vamos a tolerar que nos traten como apestados. A mí no me importa tomar la iniciativa y hacer propuestas, porque no podemos arriesgarnos a que los madrileños se queden sin presidencia, o dejar a la izquierda que gobierne. Tenemos el deber de cumplir con el mandato que nos han dado los ciudadanos y lo ponemos por encima de los intereses de nuestro partido.

Vamos que, si la pelota está en el tejado de Vox, no gobernará la izquierda en Madrid y cederán

Siempre vamos a situar el interés de España por encima del de Vox, porque para eso hemos venido a la política. Sería un fraude a nuestros votantes dejar que gobierne la izquierda, pero también sería un fraude que el PP y Ciudadanos, que tienen el mismo mandato de sus electores, no se pongan de acuerdo y permitan que sea la izquierda quien llegue a las instituciones.

¿Cree que Rivera piensa que aproximarse a ustedes le contamina?

El señor Rivera es muy difícil de interpretar. Es cambiante, es veleta y probablemente esté siguiendo las instrucciones de Macron y Valls, que le prohiben llegar a acuerdos con Vox. Eso le está llevando a situaciones ridículas: sabe perfectamente que hay un presidente de la Asamblea de Madrid de Ciudadanos porque Vox le ha dado sus votos. Entonces, ¿por qué arriesga una votación importante o una futura investidura de los suyos? Es ridículo.

¿Qué piensa usted cuando algunos les comparan con Bildu?

Algunos partidos políticos han perdido las reglas básicas de respeto a los españoles. Cada vez que insultan a Vox están insultando a casi tres millones de votantes que quieren a España y que creen en la democracia, la libertad y la Constitución. Están insultando a un partido que ha llevado a los golpistas catalanes ante el Supremo, al partido de Ortega Lara, que es de Vox. No se le puede dar el mismo trato a Bildu que aloja a los que defienden a los terroristas, como el señor Otegui, que al que tiene a las víctimas entre sus filas. Que equiparen a Vox con Bildu es vergonzoso e indignante.

¿Ser relegados al 'gallinero' del Congreso es una forma de humillarles?

La izquierda y el socialismo a quien tiene miedo en el Congreso es a Vox, por eso nos han colocado cuanto más lejos mejor. Pero a nosotros no nos humillan, nos da igual dónde nos sentemos porque vamos a trabajar a tope. De hecho, ya se han visto propuestas que han sido éxitos como que no se pagarán los sueldos a los golpistas, la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las medidas anticorrupción. En Vox nos vamos a ganar como diputados el sueldo que nos están pagando los españoles. Vamos a trabajar duro y dejaremos que nuestra voz se escuche alto y claro. No nos van a callar por mucho que nos suban al gallinero.

En Andalucía, PP y Cs han ofrecido a Vox un compromiso económico con el fin de desbloquear las Cuentas ¿Eso lo han aceptado? ¿Es el camino a recorrer?

Lo que estamos pidiendo en Andalucía es que no volvamos a tener un Presupuesto socialista. El PP y Ciudadanos incluyeron muchas partidas que reproducían, como un calco, el Presupuesto de Susana Díaz. Por eso dimos la voz de alarma. Nosotros hemos solicitado, entre otras cosas, que se eliminen 150 entes que eran completamente inservibles y suponían un despilfarro para los andaluces. Hay que levantar alfombras y empezar a desmontar una red clientelar brutal que instaló el PSOE en Andalucía y gracias a la cual se mantuvo en el poder tantos años. Se montaron una estructura clientelar que les garantizaba la supervivencia pagada con impuestos de todos los españoles. En eso deben de centrarse el PP y Ciudadanos para que salgan las Cuentas.

¿Qué le parece que el PSOE diga que no descarta tener a ministros de Podemos y apoyarse en nacionalistas e independentistas?

Ciudadanos y el PP tiene en su tejado la posibilidad de conseguir con su abstención que la izquierda radical y los socios del separatismo no gobiernen en España. Tienen que decidir si se van a abstener o no con el señor Sánchez, y si van a atraer al PSOE hacia la senda del constitucionalismo, o hacia la senda de aquellos que quieren destruir España, los separatistas y la izquierda radical. Un buen servicio a España sería la abstención del PP o Ciudadanos a la investidura de Pedro Sánchez, para que, con unas condiciones, no tuvieran que pactar ni con el señor Iglesias ni con ERC.

¿Vox se abstendría también llegado el caso para que no llegara al Gobierno Podemos?

Si Vox tuviera la fuerza que tienen Ciudadanos o el PP nos abstendríamos en la investidura de Pedro Sánchez para que Podemos y los independentistas no llegaran al Gobierno por el bien de España.

¿Usted sabe lo que es un Gobierno de cooperación?

Con estos políticos es muy difícil aclararse. Sánchez está jugando sus cartas como si fuera un truco, y los españoles están cansados de tanta gesticulación absurda. Están utilizando y maquillando el lenguaje para despistarnos, y ya está bien de aspavientos. El Gobierno de cooperación es un artificio del lenguaje, algo que el PSOE lleva en su seña de identidad , para que la otra parte (PP y Cs) entiendan que Pablo Iglesias puede entrar en el Gobierno.

¿Qué pasaría si Pablo Iglesias está finalmente en el Gobierno?

Poner a Pablo Iglesias en el Gobierno de España sería como garantizar que en nuestro país se ha entrado en la senda de Venezuela. Ya sabemos lo que defiende Pablo Iglesias. Son los enemigos de la libertad, garantizan la miseria y defienden la violencia, como hicieron con Vox cuando conseguimos doce escaños en Andalucía. Mandaron salir a sus hordas a la calle a quemar contenedores y a señalar las viviendas de nuestros votantes y las oficinas de Vox para que fueran a quemarlas. Alguien así nunca debería llegar a puestos de Gobierno, porque no respeta a quien no piensan como él. Si a los suyos los purga cuando le critican, imaginemos lo que puede hacer con los demás.

¿Se refiere al cese de Echenique y otros tras el resultado electoral?

En la izquierda y el comunismo, las luchas fratricidas en las cúpulas de poder forman parte de su ADN, y Pablo Iglesias no es más que un comunista de libro. Ha purgado a los suyos para no asumir su responsabilidad por el batacazo electoral y sus contradicciones.

ERC sí parece dispuesto a facilitar la investidura de Sánchez...

No debería nunca haber jamás un Gobierno en España apoyado por aquellos que quieren romper España. Igual que no debería haber partidos en el Congreso que tienen como objetivo destruir España y la Constitución. Esos partidos que quieren destruir la nación española, deberían estar excluidos del Parlamento como ocurre en Alemania.

Hay quien pide que sean ustedes a quienes se ilegalice, les acusan de xenófobos, fascista, machistas, etc.

Nos insultan porque ellos no tienen un proyecto político para España y lo que pretenden es que nadie lo tenga. Todos los que nos conocen saben que no somos xenófobos, ni fascistas, ni machistas, ni nada de los adjetivos que nos colocan. Tenemos un programa claro que todo el mundo puede ver y leer, y de ahí no se puede extraer ninguna de esas etiquetas. Muchos partidos no tienen la valentía de decir lo que piensan, y como nosotros lo decimos, pretenden eliminarnos a insultos.

¿Qué le parece la decisión del Abogado del Estado de respaldar la petición de Oriol Junqueras de salir de prisión para poder ser nombrado parlamentario comunitario?

Es un escándalo sin parangón, pero eso se podría haber evitado si cuando Vox decidió llevar al Supremo a los golpistas, se nos hubieran unido otros. Se podría haber evitado todo lo que estamos viendo.

¿Aceptarán la sentencia del juicio del procés, aunque no se les condene por rebelión?

Nosotros tenemos confianza en nuestro sistema judicial. Y claro que aceptaremos la sentencia del procés, sea cual sea. Estamos en un Estado de derecho, y tenemos confianza en nuestro sistema judicial.

¿Le preocupa el informe del Tribunal de Cuentas sobre la situación financiera de la Seguridad Social?

En Vox llevamos años explicando que la pirámide de la población y el suicidio demográfico llevaba al sistema de la Seguridad Social a una situación insostenible. Hay que decir la verdad a los españoles, y luego buscar una solución de verdad entre todos los partidos. El Pacto de Toledo ha sido el pacto de silencio por miedo a que se supiera la verdad y por eso no se ha cambiado nada. No nos pueden tratar como a niños sino como adultos que somos todos.

¿Y qué medidas propondrían ustedes para garantizar las pensiones?

Para garantizar las pensiones hay que desmontar algunos elementos que suponen un gasto brutal, como son las autonomías. A los españoles, si les preguntan qué eligen si las autonomías o las pensiones, por supuesto que se quedan con las pensiones. Y además habría que ir a un sistema de capitalización mixto.

Y en Navarra, ¿qué puede pasar con los pactos?

Espero que el PSOE entienda que no puede gobernar con la abstención de Bildu. Sería increíble y levantaría ampollas en muchos socialistas. Hay una oportunidad de sacar adelante un Gobierno en Navarra que evite acabar en una situación muy parecida a la de Cataluña.

¿Para usted va a ser un respiro que Carmena no sea alcaldesa?

Carmena ha sido un fraude para muchos de sus votantes. Sólo se ha ocupado de los okupas y de los manteros. El sábado, cuando liberemos a Madrid de Carmena, esta ciudad volverá a tener el lugar que le corresponde en el resto del mundo, y volverá la libertad y todo lo que ella ha intentado cargarse.