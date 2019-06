Vox levanta el veto sobre los Presupuestos de Andalucía

Última Hora Esta noticia acaba de llegar a la redacción y la estamos ampliando. Actualiza en unos minutos la página para ver los cambios. elEconomista SEVILLA

Según ha podido saber 'elEconomista', Vox ha decidido retirar su enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Andalucía presentados y diseñados por el PP y Ciudadanos.

La formación que preside Santiago Abascal Vox toma esta decisión tras llegar a un acuerdo con el PP que permitirá al Gobierno de centroderecha salvar sus primeras cuentas públicas. El acuerdo ha sido posible gracias, según indica 'OKDiario', a un ajuste del gasto en Memoria Histórica y a un compromiso para adelgazar la denominada "administración paralela".

En cambio, solo una hora antes de conocerse el acuerdo, el presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Francisco Serrano, no quería anticipar si finalmente su formación retirará la enmienda a la totalidad que registró contra el proyecto presupuestario porque, "si no, le quitaría la incertidumbre y la emoción" al debate en el Pleno, si bien quiso dejar claro que en este asunto "no hay cambalaches ni historias".

El representante de Vox defendió que los miembros de su grupo están "aquí por Andalucía", y lo que quieren es "aprobar los mejores Presupuestos por el bien de los andaluces". "Aquí no hay cambalaches ni historias, sino lo que nosotros tenemos dentro de nuestro programa", ha remachado.