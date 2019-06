ERC se abre a investir a Sánchez aunque no aclara condiciones

Eduardo Ortega Socorro Madrid

ERC valora positivamente el primer contacto con el PSOE para negociar sus apoyo o abstención para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Sin embargo, a pesar de que los independentistas aseguran que no pondrán "líneas rojas", si los republicanos acaban gobernando Barcelona el diálogo se podría dificultar.

Así lo ha indicado el portavoz de la formación catalana en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha asegurado que "Entramos con buena predisposición. Me alegra hablar con el PSOE de Adriana Lastra - su interlocutora - y no el de García Paje, Lambán o Borrell. Una persona dialogante de izquierdas que entiende que hay un conflicto político en Cataluña y que hay que volver al diálogo y al debate. No venimos con la intención de bloquear absolutamente nada, pero sí a defender los derechos civiles, sociales y nacionales del pueblo de Cataluña. Se mantendrá el espíritu de Joan Tardá", ha precisado.

En cualquier caso, ha reconocido Rufián que el diálogo se podrían dificultar si el Ayuntamiento de Barcelona no acabara en manos de los republicanos, aunque ha reiterado que "pase lo que pase, vamos a estar obligados a hablar".

Junts per Catalunya (JxCat) "no dará más cheques en blanco" a Pedro Sánchez. Este es el argumento del grupo parlamentario de la formación independentista para precisar que, a día de hoy, no apoyarán la investidura del candidato socialista.

Para cambiar este escenario, tendrían que darse una serie de cambios. Principalmente, que se revocara la suspensión de los diputados presos por su relación con el procés -y que JxCat recupere cuatro diputados, pasando de nuevo de tres a siete- y que el Gobierno abra una mesa de diálogo con los independentistas para solventar el "conflicto político de Cataluña".

Futuras reuniones

Así lo ha indicado Laura Borrás, portavoz de los catalanes, tras la reunión celebrado con Adriana Lastra, portavoz de los socialistas en el Congreso, que pidió a los independentistas que "no bloqueen" la investidura Sánchez. Sin embargo, la catalana ha añadido que se han emplazado con el PSOE a celebrar nuevas reuniones en el futuro, aunque su postura es firme.

En cualquier caso, fuentes cercanas al encuentro, indican que los independentistas han notado "un gran cambio de postura y parecer" en los socialistas respecto a la postura que tuvieron durante las negociaciones de la moción de censura. Además, los catalanes estarían molestos por las continuos posicionamientos del PSOE contra el diálogo con JxCat y ERC.