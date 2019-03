La UE impone a May el 22 de mayo como nueva fecha del Brexit si Reino Unido no celebra las elecciones europeas

El Consejo Europeo aceptará las peticiones de Theresa May de aprobar una prórroga corta del Brexit, según el borrador del comunicado final. Pero los líderes europeos, como habían advertido, trazaron la raya antes de lo deseado por May, el 30 de junio: "Dado que el Reino Unido no tiene la intención de celebrar elecciones europeas, no será posible la extensión más allá" del 22 de mayo, nueva fecha límite.

En el borrador, filtrado al medio Politico, los Veintisiete reiteran las condiciones anunciadas ayer por el presidente del Consejo, Donald Tusk. Reino Unido podrá extender su fecha de salida de forma "técnica" hasta el 22 de mayo, último día antes de las elecciones (que se celebrarán en toda Europa entre el jueves 23 y el domingo 26 de mayo, según el día tradicional de cada país para realizar sus comicios), siempre y cuando el Parlamento británico apruebe el acuerdo de salida antes del día 29, una condición que se antoja más improbable con cada hora que pasa.

El documento también aprueba los anexos negociados por May y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su último encuentro hace una semana. El objetivo es permitir que el presidente del Parlamento británico, John Bercow, acepte una tercera votación del acuerdo, ya que pidió "cambios al contenido" del acuerdo, aunque no se sabe si será suficiente para convencerle.

En su contra, el borrador explica que no se podrá volver a abrir el acuerdo de salida, ni "aprobar legislación que vaya en contra de la letra y el espíritu" del mismo, en un intento de evitar cesiones a los unionistas norirlandeses que puedan debilitar el mecanismo de salvaguarda para la frontera irlandesa.

Crece la presión

Mientras tanto, crece la presión en Reino Unido para detener el Brexit. La patronal y los sindicatos británicos han emitido un comunicado conjunto pidiendo a May "detener esta emergencia nacional". "No podemos exagerar la gravedad de esta crisis para las empresas y la gente trabajadora", advierten. "El shock a nuestra economía [de una salida sin acuerdo] se sentirá durante generaciones", advierten.

Mientras, la web del Parlamento británico ha recogido ya más de un millón de firmas pidiendo revocar el Brexit al completo en apenas 24 horas. La web de la Cámara de los Comunes se ha caído varias veces esta mañana por la cantidad de personas que están entrando simultáneamente. Y este domingo se ha convocado una manifestación multitudinaria contra el Brexit.