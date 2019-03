El presidente del Parlamento británico prohíbe votar de nuevo el acuerdo del Brexit y obliga a una prórroga

Fin de la escapada para Theresa May. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, anunció que no permitirá volver a votar el acuerdo del Brexit "si no hay cambios substanciales a su contenido". Así, la primera ministra no tendrá más remedio que pedir una prórroga larga del proceso de salida en el Consejo Europeo del próximo jueves.

La decisión es una granada de mano a la estrategia de negociación de May con su grupo parlamentario. Su plan consisitía en amenazar a los diputados 'brexiteros' más díscolos con una extensión larga, que incluiría participar en las elecciones europeas de mayo, para conseguir su apoyo en un último intento de votación este martes o miércoles como última oportunidad.

Pero Bercow, armado con el reglamento parlamentario, desbarató los planes del Gobierno. "La Cámara no puede ser obligada a votar repetidamente sobre un mismo asunto. Una moción que es substancialmente idéntica a otra ya rechazada no podrá ser presentada de nuevo en la misma sesión", leyó. Esta norma "data de 1604, y se han producido 12 decisiones similares desde 1920", añadió. La próxima sesión empezaría tras el verano, mucho después de que venzan los plazos actuales para el proceso del Brexit.

En concreto, puntualizó que, para permitir otra votación, "tendría que demostrar un cambio fundamental en el contenido o la sustancia, en el contexto de una negociación con otros, no dentro del Reino Unido". Como ejemplo explicó que permitió a May volver a intentarlo la semana pasada "porque añadió una serie de documentos y anexos" que modificaban y ampliaban su contenido. Pero, con las negociaciones entre el Gobierno británico y la UE rotas, nada indica que May pueda cambiar el contenido del acuerdo en las próximas 30 horas, plazo límite para un último intento de votación.

Bercow criticó la decisión de May de retrasar la votación original del acuerdo en cinco semanas, y pidió que el Gobierno respete "el tiempo y las decisiones de la Cámara". También ha puntualizado que un cambio de opinión jurídica por parte del fiscal general, Geoffrey Cox, no sería "un cambio suficiente", bloqueando la primcipal estrategia de la primera ministra para convencer a los 'brexiteros'.

Tras esta decisión, muy protestada en la bancada del Gobierno y aplaudida por el líder 'brexitero', Jacob Rees-Mogg, las opciones de May desaparecen. Sin posibilidad de volver a votar su acuerdo hasta pasado el verano, la principal opción que le queda es negociar una prórroga larga, que incluya participar en las elecciones europeas, y buscar algún tipo de 'Plan B' que pueda contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria.

Aunque, en el peor de los casos, también tendría dos opciones nucleares para aprobar su acuerdo a cambio de desatar una crisis constitucional: cambiar la ley de Salida de la UE, para que no sea necesaria una votación en el Parlamento, o decretar el fin inmediato de la sesión parlamentaria y comenzar una nueva cuanto antes, rompiendo el calendario tradicional. Ambas alternativas, eso sí, correrían el riesgo de sufrir un rechazo aplastante de los propios diputados, dada su precaria y minúscula mayoría. Lo que está claro es que, si le quedaba algo de control sobre el Brexit en el Parlamento, un exdiputado de su partido, Bercow, se lo acaba de quitar.