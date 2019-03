La patronal británica, los sindicatos y un millón de firmas piden a May anular el Brexit

Una de las frases más repetidas por Theresa May es que su política sobre el Brexit tiene como objetivo unir al pueblo británico. Y parece que esta semana lo haya logrado: la patronal y los sindicatos británicos han emitido un comunicado conjunto pidiendo a May "detener esta emergencia nacional", mientras la web del Parlamento británico ha recogido ya más de un millón de firmas pidiendo revocar el Brexit al completo.

El mensaje de los agentes sociales ha sorprendido por su rotundidad. La Confederación de las Industrias Británicas y el Congreso de Sindicatos -las organizaciones que aglutinan a las patronales y los trabajadores, respectivamente- no se andan con rodeos: "No podemos exagerar la gravedad de esta crisis para las empresas y la gente trabajadora", advierten. "El shock a nuestra economía [de una salida sin acuerdo] se sentirá durante generaciones", por lo que piden a May "un cambio en su estrategia para el Brexit".

En concreto, plantean tres acciones tres acciones: que May reconozca públicamente el riesgo de un Brexit duro, que acepte una prórroga larga y que permita a los diputados votar planes alternativos al suyo. Unas exigencias que se parecen mucho a los planes de un gran número de parlamentarios de cara a las votaciones clave del próximo lunes 25.

Muchos diputados siguen todavía sorprendidos y molestos por la actitud de la primera ministra en sus actos públicos este pasado miércoles. Tanto en la sesión de control al Gobierno como en un mensaje televisado por la noche, May decidió abroncar al Parlamento por no aprobar su acuerdo mientras ella se erigía en "representante del pueblo".

El resultado ha sido una quema total de puentes con las personas que May precisamente necesita para aprobar su acuerdo. Diputados laboristas que se planteaban apoyar el plan anunciaron una marcha atrás al sentirse atacados personalmente, mientras que algunos 'tories' que votaron a favor en el segundo intento anunciaron que volverían al "no" en una tercera votación.

Por si eso fuera poco, un miembro del Gobierno de May aseguró anónimamente a The Times que "May es una desgracia" que "una día será declarada incapaz" para haber ocupado su cargo, "cuando haya una investigación pública" sobre el Brexit. Cada día que pasa, su posición es más precaria, aunque aún no se sabe si estos críticos tienen intención de actuar contra ella llegado el momento.

Firmas y manifestaciones

Los que sí están haciéndose oir son los ciudadanos que prefieren permanecer en la UE. En apenas 24 horas, la web oficial de peticiones del Parlamento británico ha recibido más de un millón de firmas pidiendo revocar la notificación de salida, a una velocidad de 2.000 firmas por minuto. La web de la Cámara de los Comunes se ha caído varias veces esta mañana por la cantidad de personas que están entrando simultáneamente.

La revocación sería suficiente para dar punto y final al proceso y permanecer en la UE. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, no descartó esta opción, mientras que el ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, dijo que sería "la solución lógica" si el Parlamento rechaza el acuerdo de May.

Pero, por si las firmas no fueran suficientes, este domingo hay convocadas manfifestaciones en distintos puntos del país en contra del Brexit. Una demostración de fuerza y enfado justo el día antes de que el Parlamento tenga que decidir si acepta el plan de May, le quita definitivamente el control sobre el proceso u opta por alguna alternativa inesperada. El día 25 se perfila como el día sin retorno, de una forma u otra, en el camino hacia el Brexit.