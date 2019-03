Bruselas solo apoyará una prórroga corta del Brexit si el Parlamento aprueba el acuerdo de May

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció en su respuesta a la carta de la primera ministra británica, Theresa May, que la UE solo aceptará una prórroga corta al proceso del Brexit si el Parlamento británico aprueba el acuerdo de salida de la premier británica antes del próximo viernes 29.

En una breve declaración, Tusk dijo que la prórroga breve se podría aprobar de forma escrita si se aprueba antes de esa fecha, pero no descarta convocar una cumbre de emergencia con los Veintisiete "si fuera necesario". También insistió en que el acuerdo de salida "está cerrado" y no se renegociará.

Pero Tusk sí dejó abierta la puerta a una prórroga larga: "Sigue estando abierta la pregunta sobre la duración de dicha extensión". Aunque May ya ha dejado claro de que no habrá una prórroga larga mientras ella siga siendo primera ministra.

May envió una carta esta mañana pidiendo una extensión breve, hasta el 30 de junio, para intentar que la Cámara de los Comunes aprobara el acuerdo antes de esa fecha. Según la agencia Reuters, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, rechazó esa posibilidad e insistió en que el acuerdo debería estar cerrado esta próxima semana.

Esta decisión puede reforzar la mano de May, que podrá amenazar a los diputados con una salida caótica si no aprueban su acuerdo, como única alternativa. Pero también debilita su posición política, después de que se situara a ella misma como el principal obstáculo a una extensión mayor: los diputados que no quieren ni su acuerdo ni una ruptura dura ya solo tienen como alternativa votar una moción de censura contra ella, como retó hoy en el Parlamento.