May capitula ante los 'brexiteros', rompe sus promesas y reta al Parlamento a echarla

Finalmente, tras una semana de votaciones, promesas y derrotas parlamentarias, Theresa May reveló sus cartas para la semana crucial del Brexit: exactamente las mismas que lleva mostrando desde el primer día. O mi acuerdo o el caos, anunció la primera ministra, una semana después de que el Parlamento rechazara tanto su acuerdo como el caos de una salida sin acuerdo. Atrapada en un bucle, May reveló que está dispuesta a cualquier cosa antes que tener que moverse un milímetro de su postura y retó a los diputados a echarla si no les gusta: "Como primera ministra, no contemplo una prórroga más allá del 30 de junio", afirmó, pese a haber dicho exactamente lo contrario hace una semana.

En respuesta, el Partido Laborista forzó un debate de emergencia de tres horas en el que se debatirá la propuesta de extender hasta el 30 de marzo el plazo de salida -pese a que la UE ha advertido repetidamente de que el límite es el 23 de mayo si no participan en las elecciones europeas-. De entrada, el portavoz laborista sobre el Brexit, Keir Starmer, recordó una frase textual del viceprimer ministro, David Lidington, el pasado jueves: "A falta de un acuerdo [este miércoles], una extensión corta sería completamente temeraria, iría en contra de lo votado por el Parlamento y aumentaría los riesgos de una salida caótica".

Mientras tanto, se esperan reacciones de todo tipo. Primero hablará el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, respondiendo a la carta enviada por May. La primera ministra también se reunirá con los líderes de los partidos y se espera, aunque no hay confirmación oficial, que haga un discurso en Downing Street esta misma noche. En el aire, la posibilidad de una dimisión o, de lo contrario, una moción de censura en cuestión de horas.

O "desgraciada" o "traidora"

Las alarmas llevan encendidas desde que, esta mañana, May anunciara en su carta a Tusk que está dispuesta a hacer exactamente todo lo contrario de lo que votó la Cámara de los Comunes la semana pasada. Pese a que había prometido -y el Parlamento aprobado- que pediría una prórroga larga si este miércoles no se había aprobado su acuerdo de salida, May dio marcha atrás ante la presión de los diputados 'brexiteros' y anunció una prórroga corta exclusivamente.

Pero esa no fue su única promesa rota. En la sesión de control, en una serie de intervenciones sin precedentes, May se dedicó a romper todas las otras promesas que había hecho. Al diputado europeísta 'tory' Ken Clarke le dijo que ya no estaba dispuesta a permitir votar propuestas diferentes a su acuerdo para saber si alguna podría obtener la mayoría. "El Parlamento ya tuvo la oportunidad de pedirlo y la rechazó", dijo. Una respuesta que desató gritos de "desgraciada" en las filas opositoras, ya que varios diputados 'tories' rechazaron el plan precisamente porque el Gobierno había prometido hacerlo voluntariamente de todas formas.

Aunque quizá los momentos más impactantes habían ocurrido al principio, en respuesta al líder laborista, Jeremy Corbyn. May acusó al Parlamento de "pasar horas infinitas contemplándose el ombligo sobre Europa" y pidió que aprobaran su acuerdo de una vez. "Los ciudadanos británicos se merecen algo mejor que esta Cámara", dijo.

Las horas siguientes estuvieron llenas de amenazas de dimisiones y presiones para que May se vaya de parte de sus ministros y varios de sus diputados. Pero en su cabeza, las palabras del diputado brexitero Peter Bone: "La Historia juzgará sus acciones estos días. Una extensión larga sería una traición contra el Reino Unido". Parece ser que estas palabras son las que de verdad aterrorizan a May.