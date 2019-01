Guía para no perderse en la votación clave del acuerdo del Brexit

Llegó el primer 'día D' del Brexit. Este martes, el Parlamento británico vota si acepta el acuerdo de salida de la UE firmado por el Gobierno de Theresa May y los Veintisiete. Todas las señales apuntan a una derrota histórica del Gobierno, pero hay muchas posibilidades alternativas. Así es como se desarrollará la noche y todos los escenarios posibles.

Cinco votaciones

Tras una tarde de debates, el turno de votaciones comenzará a las 20:00 hora peninsular. Habrá cuatro enmiendas previas antes de la votación definitiva. Cada una duraría entre 15 y 20 minutos, así que, si no hay nada extraordinario (como que, por ejemplo, alguien retire una enmienda sin llegar a votarse), el resultado final se conocerá entre las 21:15 y las 21:40 horas, dependiendo de la duración final de cada ronda.

Pero las enmiendas son muy importantes. La primera (resultado previsto para las 20:15-20:20) y la cuarta (en teoría para las 21:00-21:20) son, en la práctica, mociones de censura contra Theresa May, presentadas por los laboristas y los nacionalistas escoceses, respectivamente.

La emienda primera, de hecho, ordenaría al Gobierno seguir el plan laborista, más cercano a la "opción Noruega" de unión aduanera y permanencia en el mercado común. Es muy poco probable que salga adelante, pero si así fuera, equivaldría al rechazo automático del plan de May y un voto de confianza a Jeremy Corbyn que haría innecesario seguir votando e inevitable la presentación de una moción de censura formal en cuestión de horas. El margen puede estar en una decena de votos, señal de la debilidad del Gobierno.

Por su parte, la segunda y la tercera, que aceptan el acuerdo pero sin el "mecanismo de emergencia" o "salvaguarda" para la frontera irlandesa, son lo que se conoce como una 'pastilla envenenada': su aprobación equivaldría a la ruptura automática del acuerdo con la UE y desembocaría en una nueva ronda de negociaciones de emergencia y, si nadie cede, en un Brexit caótico el 29 de marzo. De nuevo, no es muy probable que se aprueben, pero la cantidad de votos a favor que reciban dará una idea del apoyo a la opción de la salida sin acuerdo.

Rechazo, censura y ¿extensión?

Finalmente, después de todas estas enmiendas, se votará el acuerdo definitivo. Los cálculos de los expertos esperan más de 420 votos en contra del acuerdo, lo que supondría una derrota de, al menos, 200 votos de margen. Este resultado sería la peor derrota de la historia de un primer ministro británico, superando al primer jefe de Gobierno laborista, Ramsay MacDonald, que perdió una moción de confianza por 166 votos en 1924.

Tras el rechazo, se espera que Corbyn reactive la moción de censura que presentó en diciembre y fuerce un debate sobre la continuidad de May para este mismo miércoles. En principio, la primera ministra debería ganar esa votación por la mínima y seguir en el poder, aunque muy debilitada. A partir de ahí, May tendría hasta el lunes para renegociar el acuerdo con la UE o proponer un plan B que convenza a los diputados. De lo contrario, será el Parlamento el que ordene el camino a seguir, lo que con toda seguridad suponga solicitar la prórroga del Artículo 50 -el que activa la salida de la UE- para seguir dentro de la Unión hasta que se aclare el nuevo escenario.

Esa es la situación más probable. Pero hay más. Si May logra reducir el margen de derrota a menos de 100 votos, la primera ministra saldría paradójicamente reforzada y estaría dispuesta a seguir adelante con su plan, volviéndolo a llevar a votación de nuevo más adelante. Esto también supondría una prórroga del Artículo 50, dado que no habría ya tiempo para completar los trámites parlamentarios del acuerdo antes del día clave. La nueva fecha de salida, en ese caso, estaría más cerca de julio.

Una victoria de May podría desatar el caos político en el país y garantizar la caída del Gobierno

Pero hay una cuarta opción: que May logre aprobar su acuerdo entre abstenciones laboristas y cambios de opinión de diputados 'tories' de última hora. Sería extremadamente improbable -una diputada laborista embarazada ha retrasado la fecha de su parto por cesárea para poder ir a votar hoy-, pero este escenario podría desatar el caos total. Con el acuerdo aprobado, los unionistas norirlandeses ya han anunciado que romperían su acuerdo de legislatura con May y apoyarían la moción de censura de Corbyn contra ella, con lo que el Gobierno podría caer sin haber tenido tiempo siquiera para celebrar su victoria.

A partir de ahí, son todo conjeturas. Por el camino, podrían estallar los dos principales partidos en torno a su opinión sobre el Brexit o formar un Gobierno de Unidad Nacional para llevar al Brexit a buen puerto. Si no, el Parlamento quedaría disuelto en dos semanas, por lo que el acuerdo de hoy quedaría archivado sin llegar a implementarse. Las nuevas elecciones se celebrarían en marzo, sin tiempo ya para evitar la salida caótica salvo que May -o algún primer ministro interino- implorara a la UE una prórroga extra. Con el acuerdo de May rechazado en todas las encuestas y la primera ministra saliente prometiendo no volver a presentarse a unas elecciones, nadie sabe qué harían los Conservadores. Y los sondeos siguen mostrando un resultado electoral muy ajustado. Si alguien quisiera la destrucción política del Reino Unido, es difícil imaginar una situación más propicia.