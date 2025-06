El FMI recomienda reducir dos puntos el déficit en seis años para hacer frente a los aranceles en la Eurozona

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a los países de la Eurozona, "salvo a Alemania", reducir el déficit cerca de dos puntos porcentuales durante el período 2024 a 2030. Así se desprende la declaración final del personal técnico de la entidad multilateral sobre el informe de 2025 de la misión en la Zona Euro (Artículo IV) publicado este jueves con motivo de la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. En líneas generales, hablan de una economía que "se mantiene resiliente" pero demandan "acciones decisivas" como la integración del mercado único para impulsar la inversión, la innovación y la productividad.

Esta recomendación de reducción del déficit la hacen a los países que usan la moneda común que tienen"un alto nivel de deuda y un margen fiscal limitado". En este sentido, reiteran que "se requieren ajustes fiscales significativos" para mitigar los riesgos que puede traer la guerra arancelaria y la escalada bélica en regiones como Oriente Medio.

"Los países con altos niveles de deuda y espacio fiscal limitado deben afrontar la difícil tarea de implementar un ajuste fiscal significativo y, a la vez, gestionar las presiones al alza del envejecimiento, el clima o la defensa", ha indicado la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en rueda de prensa en Luxemburgo durante la reunión del Eurogrupo.

En este sentido, la entidad recomienda mejorar el saldo primario estructural "a un superávit del 1,4% del PIB en 2030", es decir, una mejora acumulada de casi tres puntos porcentuales desde un déficit del 1,5% en 2024.

En el caso de España, tanto el déficit como la deuda están en una trayectoria descendente, aunque el pasivo del Estado sigue siendo muy elevado. En concreto, la deuda pública cerró 2020 (año clave de la pandemia de la Covid-19) en alrededor del 117%. Pero, en el año fiscal 2024, el pasivo pasó a ser del 101,8% del total de nuestra economía. Según la Comisión Europea, este año cerraría en el 100,9% y el FMI, en su última revisión de abril de 2025, auguraban un 100,6% y caería hasta el 93% al final de la década.

En lo que respecta al déficit, la entidad multilateral hizo su corrección en abril de 2025 en una décima con respecto a octubre en su Monitor Fiscal, hasta el 2,7%. Pero lo destacable es que la senda del descubierto en las cuentas públicas tomará una línea descendente, hasta situarse en el 2% en el año 2030. Esto cumpliría con los designios fiscales de Bruselas, que pide que el déficit se sitúe por debajo de la línea del 3%.

Pero, si España sigue las recomendaciones del FMI, debería cerrar la década con un déficit del 0,7% y así poder tener unas cuentas apuntaladas que resistan el posible embiste que puede traer consigo la guerra arancelaria desencadenada por Donald Trump y la incertidumbre geopolítica.

A pesar de eso, los técnicos advierten que esta necesaria corrección en las cuentas públicas "plantea disyuntivas complejas" porque, al mismo tiempo, Europa está en medio de una presión por el aumento del gasto "que se está materializando más de lo previsto". Esas presiones vendrían de los costes de los intereses, el envejecimiento de la población, la transición climática, la seguridad energética y la defensa, "alcanzarían el 4,4% del PIB anual para las economías de la eurozona en 2050".

"Los Estados miembros deberían dar cuenta de manera transparente de las crecientes presiones del gasto para establecer compensaciones dentro del marco fiscal y desarrollar planes creíbles para garantizar la sostenibilidad", recomiendan desde la entidad.

En este sentido, Giorgieva ha alentado a la UE a elevar los recursos que destina al presupuesto comunitario del 0,4% al 0,9% para cerrar la brecha de inversión, afrontar los desafíos y evitar duplicidades. "Es crítico elevar el gasto europeo", ha incidido la directora gerente del FMI.

En lo que se refiere la cláusula de salvaguarda de las reglas fiscales comunitarias para poder incrementar el gasto en Defensa sin romper con los designios de Europa, el FMI lo tiene muy claro: "debería limitarse a su fase inicial".

"Los Estados miembros y la Comisión deberían evaluar continuamente el impacto del aumento del gasto en defensa en la sostenibilidad de la deuda y desarrollar planes para situarla en una trayectoria estable o decreciente a medio plazo", reza el documento.

Asimismo, ven necesario aplicar "con cautela" las normas fiscales de la UE para garantizar que los países "bajo riesgo fiscal" que pretendan incrementar su gasto para impulsar su crecimiento potencial y mejorar su resiliencia "no se vean limitados por dichas normas". Finalmente, sin salir de la materia fiscal, también recomiendan tener cierta manga ancha, animando a una "reevaluación más amplia de los parámetros clave para lograr un equilibrio óptimo entre permitir que los países bajo riesgo fiscal cumplan los objetivos de gasto también puedan tener repercusiones favorables en toda la UE y garantizar que la deuda siga siendo sostenible".

En este sentido, hablan de "una estrategia política integral para tomar medidas decisivas a nivel de la UE en múltiples frentes". Con tal motivo, la UE y sus miembros podrían hacer frente a esa presión del gasto derivada de los factores anteriormente mencionados.

Una mayor coherencia regulatoria, la deuda en los mercados de capitales que permita más inversión a través de fondos en lugar de a través de la banca, una mayor movilidad de la población trabajadora y una mayor integración de los mercados energéticos son claves para que Europa no pierda el tren del crecimiento, según Giorgieva. Todo ello, "podría elevar el PIB potencial un 3% en 10 años", ha asegurado.

Los aranceles lastran el crecimiento

La entidad multilateral advierte en su informe que la economía de la zona euro se enfrenta a un entorno global muy complejo, en el que habrá aranceles más altos y una mayor incertidumbre en materia comercial. A esto se suman también los riesgos geopolíticos, como la reciente escalada de violencia en Oriente Medio.

Las perspectivas económicas que la entidad lanzó en abril de este año apuntaban aun crecimiento de la Eurozona moderado (0,8%) este año y un repunte hasta el 1,2% en 2026. Eso sí, esto se puede ver lastrado por las problemáticas descritas anteriormente. Georgieva, calificó este crecimiento de "insuficiente" para que Europa garantice "mantenerse como una superpotencia en estilo de vida".

Georgieva habló con contundencia: "Si la UE no toma acciones decididas, se tornará hacia un peligroso declive con respecto a otras grandes economías de mercado avanzadas". A su juicio "es un momento importante para Europa en un mundo turbulento", "no hay margen para el retraso porque los mayores socios comerciales de Europa se están moviendo rápido" y "si Europa no actúa de forma decisiva puede avanzar a un lugar de riesgo y caída frente a otras economías emergentes".

Los riesgos de un crecimiento a la baja son amplios dada esta tesitura y esto podría lastrar la demanda y el avance del PIB más de lo previsto. "Estos probablemente contrarrestarían los posibles impactos positivos de una mayor flexibilización fiscal imprevista si más países aumentaran el gasto en defensa", dicen los expertos en el informe.

Inversión y endeudamiento conjuntos

Según el FMI, una mejor coordinación y planificación de la inversión pública entre los Estados miembros de la UE podría reducir los costes hasta en un 7?%. Para lograr un uso más eficiente del gasto, el organismo recomienda reformas que racionalicen los presupuestos nacionales, los adapten a las nuevas necesidades estructurales (como la transición verde o el envejecimiento) y mejoren su eficacia.

En este sentido, los técnicos proponen un enfoque basado en el rendimiento, es decir, que la financiación se vincule directamente a la implementación de reformas y resultados concretos, especialmente en áreas donde los incentivos actuales son débiles. Asimismo, abogan por reforzar el marco presupuestario europeo mediante una mayor capacidad de endeudamiento común y nuevos recursos propios, lo que permitiría atender con mayor agilidad la creciente demanda de inversión en prioridades compartidas, al tiempo que se reparte la carga fiscal a lo largo del tiempo.

En este punto, Georgieva destacó que para que Europa tenga éxito "tiene que construir fuerza en un potencial de crecimiento y terminar lo que empezó hace unos años", aseveró. "El mayor logro del siglo XX es el motor de convergencia de Europa, pero se ha paralizado en los últimos años y esto tiene que cambiar", denunció.

El análisis del personal del FMI concluye que las barreras que todavía perviven en el seno de la UE equivalen, de media, a un arancel del 44% para los bienes y del 110% para los servicios. Por ello, creen que una mayor integración traerá más beneficios a la especialización dentro de la Unión Europea, a medida que las cadenas de valor globales se están reconfigurando, ya que permitirá a las empresas capitalizar las economías de escala.

El personal de la entidad multilateral creen que hay cuatro prioridades "clave" que hay que abordar para culminar esa unión definitiva, entre las que incluyen la reducción de la fragmentación regulatoria, avanzar en la Unión de Mercados de Capitales que facilite la canalización del ahorro de manera más eficiente hacia el capital riesgo a nivel de empresas, mejorar la movilidad laboral y la integración del mercado energético de la UE. Es decir, todos los puntos que se destacan en el famoso Informe Draghi, que la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, está tomando como 'Biblia' en este segundo mandato.

"Los resultados de la simulación sugieren que unas pocas medidas prácticas en estos ámbitos podrían impulsar el proceso de una mayor integración y generar un beneficio significativo al aumentar el PIB potencial de la UE con respecto al valor de referencia en aproximadamente un 3% a lo largo de 10 años, lo que beneficiaría a todos los países", explican.