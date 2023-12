El aviso de la Seguridad Social a los trabajadores con 15 años cotizados: así será su pensión de jubilación

La cuantía de la pensión de jubilación que cobrarán en un futuro es una de las grandes preocupaciones de todos los trabajadores, especialmente de los que se encuentran en una edad muy cercana a la edad ordinaria de jubilación.

La Seguridad Social ha dejado un mensaje especialmente dirigido a los trabajadores que han conseguido 15 años de cotización. Lo ha hecho a través del perfil de su revista en la red social X (antes Twitter), en el que ha explicado que esa es la cotización necesaria para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación.

"¿Sabías que se requieren al menos 15 años de cotización en la Seguridad Social para poder acceder a una pensión de jubilación?", avisa el organismo, que informa de que en ese caso el trabajador tendrá derecho a una pensión igual al 50% de su base reguladora.

Todo aparece recogido en Ley General de la Seguridad Social. Su artículo 205 (se puede consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado) establece que uno de los requisitos para cobrar una pensión contributiva de jubilación es "tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho".

Cuánto cobra de pensión una persona que ha cotizado 15 años

Las personas que se jubilan tras haber cotizado 15 años cobrarán el 50% de su base reguladora, tal y como explica el artículo 210 de la ley. Si este 50% de la base reguladora fuese una cantidad inferior a la cuantía mínima de la pensión que le corresponda al jubilado, podría ver completada su pensión hasta dicho importe con la aplicación del complemento por mínimos.

Para calcular la base reguladora hay que tener en cuenta los últimos 25 años. Se suman las bases de cotización de estos 25 años (300 bases) y se dividen entre 350. En este cálculo la Seguridad Social aplica coeficientes a todas las bases salvo las de los dos últimos años para reflejar en ellas el efecto de la inflación.

Además, el trabajador se podrá beneficiar de la integración de lagunas que permite rellenar los periodos sin cotizar con bases ficticias de entre el 100% y el 50% de la base mínima vigente (no disponible para autónomos o empleadas del hogar.

La pensión de jubilación de las personas que no han cotizado 15 años

En el caso de que una persona no llegue a 15 años cotizados, podrá aspirar a cobrar la pensión no contributiva de jubilación. Esta es la prestación que se destina a los trabajadores que no han llegado al periodo exigido y que no incumplen los límites de ingresos que corresponden a su unidad familiar.

En 2023, la cuantía máxima de la pensión no contributiva de jubilación es de 484,61 euros mensuales, aunque esta cifra subirá en 2024 por encima incluso del IPC, hacia un importe que podría ser de unos 517 euros mensuales.