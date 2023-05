Así puedes rellenar los periodos sin cotizar para no perder cuantía en la pensión de jubilación

La gran preocupación de los trabajadores cuando se acerca la edad de jubilación es la cuantía de la pensión que les quedará al retirarse, ya que será su principal fuente de ingresos. En ese pensamiento, claro está, siempre tienen un hueco esos periodos en los que el trabajador no pudo cotizar y el impacto de los mismos en la cuantía de la pensión.

Todo se debe al método de cálculo de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social, que penaliza al trabajador cuando no realiza cotizaciones restándole cuantía de su pensión de jubilación. El organismo tiene en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años previos a la solicitud de jubilación, de tal forma que en cuanto en algún mes no hubo cotizaciones eso se traslada de forma negativa a la futura pensión, que se verá reducida.

La razón es que la Seguridad Social va sumando los importes de las 300 bases de cotización mensuales anteriores a la jubilación y luego divide esa suma entre 350 a fin de obtener la base reguladora. Si en algún mes no se ha cotizado, eso reducirá la cantidad total que hay que dividir entre 350.

Sin embargo, la propia Seguridad Social dispone de un mecanismo que trata de suavizar ese impacto de los periodos sin cotizar en las cuantías de las pensiones de jubilación. Se trata de la integración de lagunas.

Esta integración de lagunas consiste en la acción de la Seguridad Social para rellenar con bases de cotización ficticias aquellos periodos en los que el trabajador no cotizó. Es solo útil para el cálculo de la base reguladora y no amplía el número de años cotizados que dan derecho a diferentes porcentajes de esa base reguladora.

Tal y como explica la Seguridad Social en su página web, con la integración de lagunas es posible añadir bases de cotización por el 100% de la base de cotización mínima vigente en cada momento durante los primeros 48 meses y sin cotizar y del 50% de la base de cotización mínima a partir del mes 49 sin cotizar.

Esta no es la única ayuda de la integración de lagunas, ya que con ella también es posible rellenar los periodos por los que se cotizó pero por menos de la base mínima vigente en ese momento. El funcionamiento es idéntico: se completa hasta la base mínima los primeros 48 meses y hasta el 50% de esa base mínima a partir del mes 49. En este caso es una herramienta útil para personas que en determinadas etapas de su vida pasaron por jornadas a tiempo parcial.

La integración de lagunas se aplica de forma automática por la Seguridad Social en el momento de proceder al cálculo de la pensión de jubilación, por lo que el trabajador no debe ejecutar esa posibilidad ni nada parecido: simplemente debe saber que esos periodos sin cotizar, aunque le resten en la cuantía de la pensión, no serán tan negativos en su impacto como podría pensar en un primer momento.

Los trabajadores que no pueden beneficiarse de la integración de lagunas

Con todo, no todos los trabajadores podrán beneficiarse de esta herramienta aplicable a la gran mayoría de integrantes del Régimen General de la Seguridad Social. Quedan fuera los trabajadores autónomos, tal y como recuerda el organismo en su página web: "Si en el período tomado en cuenta para efectuar el cálculo apareciesen meses durante los cuales no hubiera habido obligación de cotizar, éstos no se completarán con las bases mínimas vigentes". Esto aplica de igual forma a los trabajadores del Mar por cuenta propia.

Además, tampoco se podrán beneficiar de la integración de lagunas las trabajadoras del sistema especial de empleo del hogar y los trabajadores del sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios, en cuyos casos "sólo se tendrán en cuenta los períodos realmente cotizados" para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación.