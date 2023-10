La presencia en redes sociales deja de ser una opción para los empresarios

En la era digital, los directivos no pueden quedarse al margen del avance de las redes sociales, tanto por la polarización como el cambio en los patrones de consumo que han afectado a todo el panorama internacional. Este nuevo paradigma afecta directamente el compromiso de los empleados con las empresas, pero también a los accionistas. Una de las claves esenciales es la presencia en redes sociales, los líderes empresariales ya no pueden negarse a tener un perfil en ellas, pero esa presencia debe estar limitada para que el posicionamiento personal tenga coherencia con el de la empresa, según el último informe de Llorente y Cuenca (LLYC), New Times, New Leadership, al que elEconomista.es ha tenido acceso en exclusiva.

El primer paso es el por qué, ¿acaso es necesario llevar a cabo todo este procedimiento? Es importante darse cuenta del valor que tiene para la empresa tener una dirección firme contra el bajo perfil que se acostumbra en estos entornos.

Conseguir un liderazgo más efectivo tiene tres beneficios principales, como la mejora del rendimiento a nivel financiero, este es un ejercicio de transparencia que aumenta la credibilidad y disminuye el riesgo en crisis reputacionales por la confianza del portavoz.

A la vez favorece retener y atraer personal generando un sentido de pertenencia, creando el personal branding por todo el conjunto de dirección. Y mejora el posicionamiento de la compañía con su presencia mediática, formando parte de la conversación digital que sirve para conectar con los grupos de interés de manera más natural.

Aquí inciden que tomar la decisión de tener un CEO sin visibilidad es un mensaje para todos los interesados, desde empleados, inversores hasta los accionistas, y afirman que "No comunicar, también comunica".

Ahora ¿cuál es el líder del futuro? Luego de aceptar que es una prioridad asumir este nuevo liderazgo hay que implementar cinco atributos para crear este perfil profesional.

Primero, ante el desgaste del modelo típico de jefe autoritario, aparece el nuevo modelo de estilo transformacional, cuyo objetivo es generar admiración y diálogo, se alimenta del feedback. Cada día las organizaciones están menos centralizadas, y también son menos protocolarias, ya que predomina la estrategia y capacidad para impulsar cambios que mejoren las dinámicas empresariales, para que cada vez sean más constantes.

Lo privado y lo público no pueden ser las dos caras de una moneda, ahora más que nunca el branding personal debe alimentarse de ambas para que se sienta auténtico, y esto se aplica también a su presencia digital y offline. Es necesaria la coherencia para generar confianza. El ego personal no funciona, sino que son "los líderes que alineados con los intereses corporativos ponen en valor la humanización y personalidad de su perfil para conseguir credibilidad y confianza.".

La presencia y conexión digital es esencial, basándose en datos del informe e-Connected Leaders 2022, mostraba que el 86% de los lectores financieros afirmaba que es importante que los líderes empresariales utilicen redes sociales para comunicarse.

La imagen que traslada el líder con presencia en redes muestra confianza, pero tiene que ser estratégica para construir relaciones y contenidos que lo conviertan en referente.

También hay que tener en cuenta ser referente e influyente, esto se relaciona directamente con la narrativa y el territorio que elige el líder para emitirla. Conlleva un trabajo amplio de definición, estrategia y selección de portavoces que son un win-win para la empresa y profesionales.

Por último, el perfil ejemplar y carismático tiene que tener expectativas sociales y un impacto positivo porque humanizan al CEO y le dan humildad. Para no caer en el greenwashing, el discurso debe hacerse con un storydoing, una narración de las contribuciones que sean auténticas.

Para terminar, hay que determinar que estás haciendo ahora y hasta dónde puedes llegar. Para eso hay que responder honestamente tres cuestiones: la disponibilidad real, las habilidades de comunicación y contactos y cuál parte de mi vida personal voy a mostrar

Hay muchos modelos distintos de liderazgo, si quieres demostrar autenticidad este debe adaptarse lo más posible a ti. También hay que tomar en cuenta cual es el modelo que más le interesa a la compañía:

-Nivel de protección que otorga una apariencia "higiénica" por su presencia baja en redes, pero cuidada.

-Nivel de promoción con una difusión recurrente, en búsqueda de conexión y que crea engagement.

-Nivel de influencia por ser referente, tiene reconocimiento o premios y es un perfil que conecta con las masas.

Lo importante es que el liderazgo otorgue un valor especial a la empresa, ya que genera confianza, junto con sus resultados. Si su comunicación se gestiona bien puede ampliar el impacto de la organización.