Las empresas familiares instan a "revisar los salarios" ante la dificultad de incorporar trabajadores

El presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, ha reclamado hoy durante la inauguración de su XXVI Congreso Nacional que se celebra en Bilbao, "recuperar y reforzar el sentido de la institucionalidad" dentro del marco constitucional, que según ha dicho, es el "que nos ha dado decenios de estabilidad y prosperidad" y en el que "queremos colaborar con todos, sin excepción, y ponernos al servicio de la prosperidad común".

Sendagorta ha lanzado, en este sentido, una propuesta a los agentes sociales, empresarios y sindicatos: "revisemos los salarios, sin más límite que mantener el listón de la competitividad, esencial para la continuidad de nuestras empresas".

No obstante, ha reclamado también al Gobierno revisar la fiscalidad "para conseguir, entre todos, que el salario neto que llega al bolsillo de los trabajadores esté lo más cerca posible del coste bruto que asumen las empresas". "Es preciso incentivar el empleo, y gravarlo no parece la mejor manera de conseguirlo", ha sentenciado.

El máximo representante de la Empresa Familiar ha recordado que más a allá del IEF, la organización representa a 1.865 empresas miembros de sus dieciocho asociaciones territoriales, con más de dos millones y medio de empleos.

Durante su discurso ha resaltado que el desempleo es el principal desequilibrio de la economía española – "ahí está la principal causa de las desigualdades sociales, el auténtico freno al ascensor social, a la esperanza de un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos" y ha querido dejar claro que "las subvenciones pueden ser un remedio temporal necesario, el instrumento que sirve para salvar una situación puntual de necesidad, pero solo el trabajo desarrollado por personas con la formación precisa representa una verdadera solución sostenible". Una de los principales retos de la economía española pasa así por incorporar a más ciudadanos a la vida laboral activa, "integrarlos en el ciclo virtuoso del empleo de calidad".

Empleo productivo

"Del empleo productivo privado, que es el que genera más riqueza para distribuir y cubrir las necesidades públicas, y no del que sólo sirve para maquillar las estadísticas". Ante todo ello, ha reclamado "una apuesta educativa transversal y a largo plazo, que sepa dar respuestas a los desafíos de nuestro tiempo, porque el futuro empezó no ya hoy, sino ayer, y no hay tiempo que perder".

Ante todo ello, se ha mostrado contundente. "No me refiero solo a la formación orientada a cubrir las necesidades reales que demandan las empresas, sino a algo más profundo, a una educación en valores". Para el presidente del Instituto de Empresa Familiar, "el éxito que las empresas familiares españolas cosechan en el mundo, en los sectores más diversos, es un ejemplo más de lo que somos capaces de hacer, como país y como sociedad, cuando desplegamos todo nuestro potencial y no nos distraemos con desavenencias fraticidas de mirada corta y egoísta".

Sendagorta ha puesto de manifiesto "la acusada dificultad para disponer de perfiles profesionales adecuados para adecuar a nuestras empresas. Nos faltan ingenieros e informáticos, pero también personas que trabajen en el mundo de la hostelería o el mundo industrial".