Las empresas deberán incluir a trabajadores con un mes de antigüedad en los planes de pensiones de empleo

El Real-Decreto ley que modifica el reglamento de los planes de pensiones de empleo, publicado hoy en el BOE, incluye una reducción considerable de los plazos que tendrán las empresas, en el caso de tener un plan de ahorro colectivo, para incluir a los trabajadores en su plan de pensiones de empleo. En concreto, reduce la antigüedad necesaria de dos años a un mes para que entren en estos planes, dando opción a que más trabajadores ahorren en estos instrumentos.

Estos planes del segundo pilar se desarrollan en la empresa, de forma colectiva. Ese detalle de la normativa impide que un trabajador pueda ser "discriminado" del ahorro colectivo si alcanza un mes de antigüedad, por lo que daría cabida a trabajadores temporales o recién aterrizados en la firma.

Esta fórmula de ahorro, sin embargo, no es una hucha que se queda en la empresa en la que trabajas. Es una mochila de ahorro con posibilidad mover a otros planes, acorde a los cambios de empleo que pueda haber durante una carrera laboral. En principio, no se puede movilizar salvo en los siguientes supuestos, previa comunicación a la entidad gestora: extinción laboral, siempre y cuando no especifique lo contrario el plan, y por el fin del propio plan de pensiones.

Fondo público de pensiones

El reglamento, además, rige la normativa del nuevo fondo público de pensiones. Define las funcionalidades de la plataforma digital común, el sistema de información para el usuario de los nuevos fondos de empleo que será promovido de forma pública y gestionado por el sector privado.

El texto se compromete a desarrollar y poner en funcionamiento esta plataforma en un plazo máximo de seis meses, por lo que arrancaría a comienzos de 2024, tal y como informó elEconomista.es. Detrás hay varias gestoras privadas que optan a un pastel de 4.000 millones de patrimonio en un lustro.

Será una herramienta esencial para que los partícipes dispongan en todo momento de toda la información relevante de forma accesible y transparente.

Movimiento en colectivos

El texto recoge la regulación de los planes de pensiones de empleo simplificados para su promoción y formalización de forma rápida y su integración en fondos de pensiones de manera ágil, tanto de promoción pública como de promoción privada, potenciando la digitalización en todos los procesos.

A esta modalidad de planes pueden acogerse trabajadores de empresas con convenios sectoriales, empleados públicos, trabajadores autónomos y los miembros de asociaciones, federaciones y cooperativas. De hecho, es donde más movimiento está habiendo, con planes colectivos de asociaciones de autónomos como ATA o UPTA, y sectoriales como el pionero plan del sector de la Construcción, que según VidaCaixa gestionará 3.000 millones de euros en una década.

Desgravaciones fiscales

Uno de los atractivos de los planes de jubilación siempre han sido las desgravaciones fiscales. Con el recorte de los beneficios que ofrecen los planes del tercer pilar (individuales), Escrivá ha orientado el ahorro hacia las empresas.

Las aportaciones máximas por las que se podrá deducir la base imponible del IRPF será de un máximo de 8.500 euros si aportan la empresa y el trabajador de forma proporcional, y de 5.750 euros para un trabajador por cuenta propia.

Además, la empresa podrá optar a desgravaciones del 10% en el impuesto de Sociedades por aportaciones para trabajadores con rentas de hasta 27.000 euros anuales en estos planes de pensiones de empleo. Por tanto, el instrumento financiero está orientado a atraer fiscalmente a las rentas medias y bajas teniendo en cuenta que el salario medio ronda los 25.500 euros.