La Inspección de Trabajo denuncia el silencio de Díaz y mantiene la huelga

Los trabajadores se quedan huérfanos de la Inspección de Trabajo. El organismo paraliza su actividad ante la no renovación de equipos y personal prometida por la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. Fuentes sindicales consultadas por elEconomista.es confirman que desde el 24 de mayo, día en el que el Ministerio de Función Pública comunicó a Trabajo que no habría renovación, no han vuelto a tener ninguna comunicación por parte de la cartera liderada por Díaz. Ante esta situación, las organizaciones sindicales mantienen las huelgas totales convocadas del 26 al 30 de junio.

Desde los sindicatos insisten en que mantienen comunicación continua con el Trabajo, pero que la respuesta es siempre la misma, "no saben ni pueden hacer nada". En cualquier caso, las mismas fuentes indican que esperan a que, desde el Ministerio de María Jesús Montero, se puede producir algún movimiento que levante la huelga y la paralización de las campañas de actuación previstas.

Montero, por su parte, aseguraba la semana pasada que estaba abierta al diálogo con los sindicatos de la Inspección de Trabajo. "Nosotros siempre estamos abiertos a que el diálogo sea lo que se abra camino en la relación entre los diferentes colectivos, los empleados públicos, y también, como no, el Gobierno de España a través de sus correspondientes ministerios de tutela", dijo Montero.

La ministra subrayó que Hacienda ha autorizado más de 800 plazas en la Inspección de Trabajo, "imprescindibles" para que el organismo siga trabajando en la lucha contra el fraude y contra la economía sumergida.

También destacó que se ha autorizado además un plus de productividad en la Inspección por el cumplimiento de objetivos vinculados con "el interés general que persigue la Inspección de Trabajo". "Seguiremos trabajando en esa dirección y en esa línea", concluyó.

Por su parte, fuentes de Trabajo consultadas por este medio, responsabilizan a Montero de la actual situación. "Nosotros no podemos hacer nada, es competencia de Función Pública", dicen. De esta forma le piden a la ministra que cumpla con lo prometido y desbloquee la situación actual.

Paralización total de campañas

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) anunciaron el lunes la paralización de las campañas de actuaciones programadas por los "incumplimientos" del Gobierno a la hora de aprobar una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) para reforzar la estructura del organismo; además de reflexionar a cerca de que la huelga que empieza el 26 de junio sea "indefinida".

Estos mantienen que la situación se debe a que los funcionarios han realizado su actividad, "tanto la actividad no programada como la programada", mientras el Gobierno no ha cumplido con el Plan Estratégico cuando "estaban obligados a ello".

Los inspectores mantienen la convocatoria de huelga prevista para el próximo 26 de junio, la cuarta tras las convocadas entre diciembre de 2022 y febrero de este año, motivadas por la misma causa: porque el Gobierno sigue sin aplicar el acuerdo casi dos años después, tras su aprobación vía BOE el 16 de noviembre de 2021.

Movimiento político

El Ministerio de Hacienda frenó el 24 de mayo la reforma de la Inspección de Trabajo, cuando la cartera liderada por Yolanda Díaz esperaba recibir la síntesis del acuerdo. Fuentes sindicales consultadas por este medio dicen que, tras meses de promesas por parte de Función Pública, finalmente "llaman e informan que no hay nada de lo dicho", generando un "cabreo monumental en Trabajo".

Las mismas fuentes cuentan que esta situación generó un "conflicto a nivel político" en el Gobierno de coalición a 4 días de las elecciones del 28 de mayo, y tras haber mejorado los casos de Seguridad Social y Justicia, lo que se percibió como un movimiento político.