¿Es el colchón el mejor aliado para guardar el dinero? Cómo burlar la inflación y no quedarnos a cero

Este año se verá marcado una vez más por la sequía y, como consecuencia de ello, el despertar de una inflación que por momentos nos dejó respirar. Con este oscuro escenario económico, una vez más nos vemos en la obligación de buscar técnicas o trucos de ahorro que nos permitan salir a flote. Técnicas antiguas como guardar el dinero bajo el colchón. Pero, ¿es el mejor método?

En cifras, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó ocho décimas su tasa interanual para situarse en el 4,1% en abril en la que, de confirmarse, será su mayor avance desde el pasado mes de mayo.

La lucha por recuperar una economía estable sigue en pie, tras el negro panorama que dejó la pandemia del Covid-19, los problemas de suministros energéticos por la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora el panorama climatológico que pone como protagonista a la sequía.

Con todo esto, tenemos que aportar nuestro grano de arena con el fin de anticiparnos cuando los precios aumenten y que no nos pille desprevenidos. Para ello, el blog económico Cheapism pone a disposición un listado de "ajustes económicos" que nos darán la pista para burlar a la inflación en estos momentos de crisis.

Controlar los hábitos de consumo y estilo de vida

Las estrategias simples para ahorrar dinero pueden ayudar a burlar la inflación sin importar lo que esté aumentando. "Cocine en casa con más frecuencia, considere las marcas genéricas como reemplazo de los artículos de marca, use cupones y compre artículos con descuento, compre al por mayor artículos que pueda almacenar fácilmente y minimice la entrega de alimentos preparados", dice John Pilkington, asesor financiero principal. con los Servicios de Asesoría Personal de Vanguard.

Menos dinero en efectivo en la mano

Los períodos de mayor inflación no son el momento para retener demasiado. "No guarde efectivo más allá de lo que necesita para fondos de emergencia o para amortiguar las fluctuaciones del mercado a corto plazo", dice Scott Ashline , fundador y asesor de patrimonio privado del Grupo de Clientes Privados de Northwestern Mutual, Ashline Financial. Si tiene demasiado efectivo, en realidad perderá poder adquisitivo ya que su dinero se queda en el banco y gana tasas de interés extremadamente bajas.

El colchón sirve para vencer la inflación

Meter dinero debajo del colchón no es el camino para vencer la inflación, pero una cuenta bancaria tradicional no es mucho mejor para generar ingresos (aunque es más segura). "Históricamente, los instrumentos en efectivo se han comportado por debajo de la inflación promedio y, lo que es peor, es probable que cualquier interés ganado se grave como ingreso regular", dice Ashline. En su lugar, recomienda considerar una cuenta del mercado monetario después de evaluar su tolerancia al riesgo.

Metas y balance doméstico

El blog económico propone que se determinen metas y revisión del progreso periódicamente. "Este monitoreo le permite ajustar si es necesario", dice Meredith Stoddard, vicepresidenta de Planificación de eventos de vida en Fidelity Investments . "Es posible que descubra la necesidad de ahorrar más o cambiar su estrategia de inversión. Cuando revisa su progreso, puede hacer ajustes antes de que sea demasiado tarde", sugiere.

Evaluar las deudas

"Ahora mismo es un buen momento para reevaluar su deuda, especialmente la deuda hipotecaria. Con las tasas hipotecarias en mínimos históricos, la refinanciación podría ser una forma sencilla de burlar la inflación. Una tasa fija baja es una ventaja para el prestatario en un entorno inflacionario y de tasas de interés en aumento", dice Pilkington.