El 20% de empresas sufrirá "presión financiera elevada" por la subida de tipos, alerta el CGE

Las empresas españolas se enfrentan al endurecimiento de las condiciones de financiación y, en concreto, el Consejo General de Economistas (CGE) alerta de que entorno al 20% de las firmas sufrirá "presión financiera elevada" a costa de la subida de los tipos de interés y sus efectos derivados. En esta ecuación, la restricción de crédito y las turbulencias financieras afectan a la estabilidad del mercado y se prevé un enfriamiento de la inversión productiva y un incremento de la morosidad, "pero no en niveles de 2008".

En concreto, antes de las turbulencias el 14,1% de las empresas sufría "presión financiera elevada", y un incremento de 300 puntos básicos de los tipos interés aumentaría entre 5,2 y 7,8 puntos con mayor carga de la deuda, aumentando la vulnerabilidad especialmente en las pymes con renovación de deudas a corto plazo, citando al Banco de España y al Banco Central Europeo. Y las previsiones del mercado son que el BCE eche el freno en los 425 puntos básicos, lo que llevaría el impacto al tramo más elevado del gráfico.

El director de Estudios Financieros de Funcas y catedrático de Análisis Económico, Santiago Carbó, centró la ponencia en la situación de la economía española ante la inflación y las turbulencias financieras. A la pregunta de elEconomista.es sobre el impacto del entorno financiero sobre las sociedades españolas, Carbó avanza un "probable agravamiento de la inversión productiva de las empresas".

"Si además hay dudas sobre la evolución de la economía y la situación financiera, la inversión requiere más garantías. No significa que ahora no estemos en una situación óptima, pero se va a notar desde verano", aunque la formación bruta de capital fijo no se contenga por completo, indican.

El Banco de España dejó casi plano el crecimiento de la inversión productiva en su último informe de primavera que, eso sí, se cerró antes de la caída del SVB y Credit Suisse. Por su parte, el consenso de mercado que recoge Bloomberg desplomó la previsión de inversión de España para 2023 1,8 puntos, hasta dejarla completamente plana, la misma semana que se desencadenó la caída de los bancos en América y Suiza.

El desajuste entre la política monetaria y la política fiscal ha avivado la inflación, según explican. Las ayudas generalizadas configuran una política fiscal expansiva que azuza la inflación y la inestabilidad financiera, lo cual hace presagiar que "la persistencia de la inflación obliga a los bancos centrales a seguir subiendo los tipos de interés". Aunque la tasa de IPC general está ofreciendo cierto alivio, la inflación subyacente tiene un carácter persistente.

Objetivo del 2%

"La pandemia impulsó el gasto público para que familias y empresas aguantaran el tirón. Luego llega la inflación y el impacto del coste de la energía que afecta a todas las familias y tiene mucha visibilidad social. Habría que potenciar más el ahorro energético en nuestro país para que la sociedad reciba el menor impacto posible por la inflación", explican desde el CGE.

En concreto, el objetivo de retorno a la inflación del 2% queda aplazado para 2025 al menos. Eso sí, las perspectivas a nivel global se han relajado y "la idea estar en el entorno del 4% para 2024". Carbó recalca la incertidumbre que existe sobre la evolución de los precios y avisa que sería "un error" pensar que la batalla está ganada, ya que históricamente los periodos de inflación en la economía occidental han durado entre 4 y 5 años. "Lo más importante es salvar la recesión y las políticas públicas deberían estar centradas en luchar contra la inflación", sentencia.

Los salarios no son el problema

Los salarios firmados por convenio colectivo están creciendo un 3% y afectan a 2,75 millones de trabajadores en España. Uno de los riesgos en este proceso para recuperar el poder adquisitivo perdido por la escalada de precios es la temida espiral precios-salarios, es decir, que el incremento de costes laborales de la empresa sea traspasado al consumidor encareciendo los bienes y servicios.

No obstante, desde el Consejo General de Economistas descartan que el incremento de los salarios sea un riesgo para la inflación subyacente o vaya a condicionar la hoja de ruta del Banco Central Europeo. "Se puede tener un cierto temor, pero hasta ahora la evidencia de los crecimientos de los salarios no son la razón para tener una inflación subyacente en estos niveles, al menos no por completo, porque están los márgenes empresariales y el encarecimiento de costes energéticos", explica Corbá.