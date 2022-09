Extremadura aspira a ser la clave de bóveda de la nueva economía verde y circular

Extremadura es la región que se perdió la revolución industrial está dispuesta a liderar la nueva economía verde y circular. En la periferia de España y de Europa, pero en el centro de las relaciones entre España y Portugal, con suelo, sol, agua y con la reserva de litio más importante de toda Europa, Extremadura mira a este 8 de Septiembre, celebración de su comunidad, llena de ilusión y optimismo.

El último consejo de gobierno celebrado el 31 de agosto, aprobó un decreto ley para blindar el uso del litio, así quien quiera extraerlo tendrá que tratarlo en la región, una posición muy similar a la que ha tomado Portugal, regiones con reservas de este oro blanco y que han decido apostar por la transformación de sus reservas naturales.

Extremadura y los extremeños han aprendido la lección, y tras siglos de historia de "expolio" de sus materias primas para transformarlas y comercializarlas en otras regiones han decidido hacer una apuesta "valiente" que será un revulsivo económico para las próximas generaciones.

La Junta de Extremadura lo tiene claro, si alguna empresa no acepta tratar el litio en Extremadura, será expropiada por un bien social y será sacada a concurso público tras declararse el litio de interés general.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha destacado que esta decisión marcará un antes y un después, porque permitirá que "la cadena de valor del litio se quede en la región" y no salga nunca más una materia prima para ser tratada fuera y generar la plusvalía en otras regiones.

La región tendrá un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático

El presente y el futuro está cambiando, y la nueva economía pasa por un cambio climático y una trasformación energética que permita retomar la soberanía europea, las empresas ya no llegan a Extremadura "buscando subvenciones", llegan porque en esta región encuentran condiciones que no las hay en otros lugares, destaca González. Extremadura lidera la producción de energía fotovoltaica, y es la única región que puede ofrecer grandes cantidades de suelo industrial en un solo día.

El futuro Centro Ibérico de Investigación en Energías y Almacenamiento de la Energía, la gigafactoría de baterías de Litio de Navalmoral de la Mata, el centro de Cáceres CCGreen, la apuesta de New Energies por una mina subterránea en Valdeflores, o la exploración de Lithium Iberia de la mina de Cañaveral, son proyectos empresariales que han llegado para explotar unos recursos naturales propios y dibujar un nuevo mapa empresarial y laboral.

El portavoz de la Junta destaca que el principal objetivo del Gobierno siempre ha sido "trabajar por la generación empleo", así destacó que de los más de 140.000 desempleados que había en 2015 se ha conseguido liderar la creación de empleo y bajar de la barrera de los 85.000 parados.

No obstante, no es sólo crear puestos de trabajo, sino también apostar por un empleo de calidad y aumentar los salarios; por eso este gobierno, destaca, "va a dejarse la piel para que Extremadura deje de ser de las comunidades con menor renta per cápita". Y según el portavoz, eso sólo se consigue apostando por los sectores que más valor añadido aportan.

Extremadura llega a este cambio de modelo lista para competir con otras regiones, en una nueva economía donde el ahorro energético, y la conectividad van a marcar un antes y un después en el desarrollo empresarial.

Apuesta por la digitalización y conectividad

El 92% de la población extremeña tiene acceso a internet con fibra óptica, aunque la Junta de Extremadura se ha marcado llegar al 100% del territorio, potenciar a la verdadera autopista del conocimiento para que la región sea la protagonista de una transformación digital.

Una vez más, Juan Antonio González, ha agradecido el trabajo que el presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, está realizando, "estos proyectos empresariales no llegan solos", y lleva toda la legislatura luchando para hacer de Extremadura un lugar más competitivo y atractivo para las empresas, y todo está pasando porque fue "un visionario" y fue capaz de ver "cuando nadie lo hizo" de la importancia de las energías renovables, destacó.

Consenso y diálogo

En Extremadura no hay lugar para los enfrentamientos políticos "que pongan en duda las potencialidades de la región", Fernández Vara, gobierna con mayoría absoluta y por si algo es conocido es por su "tesón, templanza y diálogo", como ejemplo, el portavoz recordó como en la despedida del presidente del PP, José Antonio Monago, y cómo fue Fernández Vara de los primeros en levantarse para aplaudirle en agradecimiento por todos los años dedicados a la política, porque la región "es la prioridad de este gobierno".

Destacó que ellos "no han perdido el tiempo en crispación política, sino en esforzarse por hacer de Extremadura un lugar mejor" el ejemplo del nacimiento de Vegas Altas, la unión de Don Benito y Villanueva, pone de manifiesto como Extremadura "es una región que sabe que la unión hace la fuerza".

Los nuevos tiempos exigen nuevos cambios administrativos, y este pilar, también se está reformando para cambiar todo un paradigma filosófico y poner a la administración al servicio de los ciudadanos y de las empresa, "tenemos materias primas, energías baratas, suelo, sol y agua, pero lo que más tenemos son ganas de ver a nuestra región liderando la nueva economía verde y circular", destacaba el portavoz.

Los pasos se van dando, y la región fue la invitada a la SIL de Barcelona, el Salón Internacional de Logística más importante, y es que la revolución en la logística extremeña vendrá de cambiar el transporte por carretera al transporte ferroviario, un impacto que no sólo aumentará el PIB sino que también apuesta por el medioambiente.

Tren y Transportes

El portavoz destacó que queda mucho por hacer para que Extremadura tenga el tren que merece, y que se seguirá trabajando este 8 de septiembre y todos los días para que los extremeños y sus empresas estén conectados. La inversión de los más de 1.700 millones de euros están permitiendo dibujar una nueva realidad "conectar a nuestros polos industriales con todos los puertos marítimos de la península" y eso será la verdadera revolución económica de la región, además de contar con un tren de alta velocidad que nos equipare en prestaciones a otros ciudadanos, destacó.