Fernández Vara destaca que el litio o se transforma en Extremadura o no saldrá de aquí

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado en el debate del Estado de la Región la próxima aprobación de un decreto para establecer que el litio que se extraiga en la región se deberá transformar aquí.

La sesión plenaria que finalizará en el día de mañana comenzaba hoy con la intervención del presidente, y el litio ocupó un lugar destacado en su discurso, destacó que se aprobará un decreto de ley de medidas urgentes de regulación del aprovechamiento de los recursos minerales del litio en Extremadura, afirmando que "el litio que se extraiga en Extremadura, deberá ser transformado en Extremadura, al declararse de interés general el aprovechamiento" de éste.

Fernández Vara afirmó además la concesión de explotación estará siempre vinculado al cumplimiento de esta obligación para que "el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico se realice en el territorio de la comunidad autonómica de Extremadura".

De esta forma, cualquier empresa que solicite esta concesión de explotación "sepa a qué atenerse", ha apuntado el presidente extremeño, quien ha avanzado que este decreto entrará en la Asamblea de Extremadura en las próximas semanas.

UEX

Fernández Vara destacó además que se ha llevado a cabo un acuerdo para la financiación de la Universidad de Extremadura. En este sentido, este 2022 que será "el punto de partida" la Universidad de Extremadura contará con una financiación de 116,9 millones, lo que supone diez millones de euros más "de lo que le hubiera correspondido si no hubiera habido este acuerdo.

Para el presidente, la educación es fundamental por ello ha propuesto reducir las horas lectivas de los profesores para que tengan más tiempo de preparar sus clases y a la formación del profesorado.

Economía

Fernández Vara destacaba en su discurso que "las cosas van razonablemente bien", el descenso del paro y el aumento de afiliación que se conocieron este mes, así como el aumento en exportaciones dibujan un futuro muy esperanzador.

Sobre las exportaciones destacó que se prever alcanzar cifras en el entorno de los 2.500 millones de euros. Una cifra que puede verse afectada por los "momentos difíciles" que se está viviendo, la guerra de Ucrania está marcando no sólo la economía presente sino la futura.

Fernández Vara apeló a la "ambición" de los extremeños, para que dejen atrás todos los prejuicios porque los momentos son históricos, por lo que pidió "dejar atrás el lamento y situarse en el coraje", con el objetivo de "cambiar la realidad que nos tocó en destino".

En este punto, Vara se ha comprometido a "trabajar para que en los próximos años seamos capaces de cambiar el destino que otros dicen que va a ser el que le toca a Extremadura", un cambio del que se ha mostrado convencido va a ser posible porque "nunca como ahora hemos sido capaces de tener las palancas necesarias para poder hacerlo".

Hay que "recuperar una sana autoestima" destacamos, dejar los tópicos que sobrevuelan "por nuestra tierra" porque "la mitad de ellos ya no son verdad", destacó.

"Vamos a competir con todo el mundo, se acabaron las cartas marcadas y las decisiones predeterminadas", ha aseverado el presidente extremeño, quien ha reafirmado que "Extremadura es hoy por hoy dueña de su destino, como no lo ha sido nunca a lo largo de su historia".

Covid

Fernández Vara ha recordado que tras dos años y cinco meses desde que llegó, "todavía no se ha ido, y muy probablemente tarde mucho tiempo en marcharse", por lo que ha instado a "tener presente de que el hecho de que no haya instrucciones desde arriba, no quiere decir que no pueda haber cuidados desde abajo".

En ese sentido, Vara ha considerado que "lo que queda para hacer frente a la Covid", además de profundizar en la inmunización, es continuar "teniendo cuidado", ya que Extremadura cuenta ahora mismo con 174 hospitalizados por coronavirus, y seis en UCI, "y todavía hoy está falleciendo gente" por coronavirus.

Por este motivo "bien haríamos en seguir manteniendo todo el cuidado del mundo", ha concluido el presidente de la Junta.

Transporte

En su discurso ha adelantado la puesta en marcha de ayudas directas dirigidas al sector del transporte terrestre de mercancías, autónomos y viajeros, con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Unas ayudas que serán adicionales a las establecidas por el Gobierno de España.

En referencia a la línea de Alta Velocidad en Extremadura, ha insistido en "darle toda la velocidad que podamos al tren", al tiempo que ha recordado que de los 1.400 millones de euros invertidos en el tren rápido extremeño, 1.000 millones han sido adjudicados en los últimos cuatro años. "Se puede mentir y faltar a la verdad, pero nunca se puede negar la evidencia", ha manifestado.

Sequía

En su discurso destacó que el ejecutivo está trabajando en una serie de medidas para paliar los efectos más agudos a los sectores más afectados por la sequía hidrológica, meteorológica y medioambiental.

A este respecto, ha avanzado que le pedirá al Consejo Económico y Social la puesta en marcha de "un plan de ayudas que presentaremos a Europa", así como "la elaboración de un catálogo de propuestas", apoyándose en la universidad de Extremadura y en los sectores para hacer frente a los procesos económicos y ecológicos derivados de la sequía.

Asimismo, ha hecho un llamamiento para el uso de las tecnologías innovadoras y evitar "el riego a la hora que más se evapora el agua" en la región.

Mejora de la respuesta administrativa

Por otro lado, Fernández Vara ha adelantado que en el próximo Consejo de Gobierno se aprobará la "Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos". Una norma que permitirá mejorar la simplificación administrativa en todos los trámites y procesos.

El presidente extremeño también se ha referido al reciente acuerdo alcanzado para la estabilización de personal funcionario y laboral, docente y sanitario en el ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura con el objetivo de reducir la temporalidad hasta el 8%.

Además, el jefe del Gobierno autonómico ha resaltado que los fondos provenientes del nuevo Programa Operativo 2021-2027, correspondientes a este ejercicio, son 3.597 millones de euros. "Son 592 millones de euros más respecto al período anterior, un 20% de incremento".

Energías renovables

El presidente extremeño ha recordado que hace unas semanas se presentó el nuevo Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, "el centro de investigación más importante de España situado en Cáceres".

"Las empresas que deseen invertir e instalarse en Extremadura lo hacen convencidas de que les va a ir bien porque en eso consiste ser competitivos", ha asegurado.

En esta línea, ha continuado que "para que haya empresas tiene que haber potencia eléctrica y redes".

Por ello, la última Planificación Eléctrica va a permitir que "Extremadura sea la región de España que tendrá mayor capacidad para que la energía que producimos pueda ser utilizada por las empresas que se instalen aquí y los ciudadanos que vivan aquí".

En esta línea, ha recordado que "10.500 MW estarán destinados para fotovoltaicas y eólicas, y 12.000 MW a energía termosolar y de biomasa".

Apuesta por un turismo sostenible

En relación al turismo, el presidente de la Junta ha manifestado su compromiso de "ser ambiciosos", para lo que "nos vamos a marcar como objetivo alcanzar el 8% del PIB, 5,5 millones de pernoctaciones, 2,5 millones de viajeros o 30.000 empleos en el sector del turismo en la región", ha subrayado.

Lucha contra la violencia de género y víctimas del odio

El jefe del Ejecutivo regional también ha destacado su "profunda preocupación" por el incremento de los delitos de odio, transformándolo en comportamiento delictivos. "Hay que denunciarlo, despreciarlo y reprocharlo social y penalmente", ha incidido, con el apoyo de las administraciones y la sociedad civil organizada.

En referencia a la violencia de género, ha señalado que en Extremadura hay en la actualidad 1.746 casos activos, "algo que nos debe ocupar y preocupar todos los días porque no hay derecho que una mujer tenga que sufrir ningún tipo de violencia por el hecho de ser mujer", ha deplorado.