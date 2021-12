Así será el nuevo método para revalorizar las pensiones en 2022

Antes de que comience 2022 los pensionistas ya conocen que sus pensiones aumentarán el próximo año un 2,5%. La razón es que será cuando entre en vigor la nueva forma de revalorizar la cuantía de las pensiones que sustituirá a las decisiones del Gobierno por un sistema que permita calcular esa subida de forma anticipada.

La clave radica en la reforma de las pensiones que ha diseñado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que entre otros muchos aspectos en su primera batería de medidas (acordadas con los agentes sociales, aprobadas por el Congreso de los Diputados y a la espera de la probable ratificación del Senado) contempla un nuevo método de revalorización de las pensiones teniendo en cuenta los aumentos en el Índice de Precios al Consumo, el IPC.

En el anuncio del Consejo de Ministros a finales del mes de agosto ya se informaba de que el nuevo método consistiría en incrementos "de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior" y posteriormente el Proyecto de Ley publicado en la página web del Congreso de los Diputados detalló la medida en todas su extensión.

En el texto se especifica que "las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior".

O lo que es lo mismo, teniendo en cuenta la inflación registrada en el mes de noviembre. De hecho, los datos adelantados del IPC de noviembre, que dejaban la media anual en un 2,5%, ya permitió anticipar la subida con más de un mes de adelanto. Es la intención, precisamente, de este nuevo método: despejar la "incertidumbre" sobre estos incrementos, de acuerdo con las palabras de José Luis Escrivá.

En caso de que la inflación sea negativa, los pensionistas no han de temer por una posible bajada de sus pensiones: simplemente el importe de estas prestaciones no variaría, ya que la idea de la reforma es que estos pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Este método también afectará a las pensiones mínimas, aunque este 2022 no se aplicará, ya que estas pensiones aumentarán por encima de la inflación, tal y como prometió José Luis Escrivá: un 3% que también contará para el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas.

Cómo se calcula el IPC

Tan importante cómo saber cuál es el método de revalorización de las pensiones es conocer cómo se calcula ese IPC que marca la revalorización. El encargado de calcularlo es el Instituto Nacional de Estadística (INE), que para ello elabora la denominada 'cesta de la compra' a través de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).

Son 449 productos (divididos en 12 categorías y después clasificados en grupos y subgrupos) para los cuales se buscan hasta 220.000 precios en 29.000 establecimientos situados en 177 municipios de todo el país, de acuerdo con la información que facilita el INE en su página web.

Con estos datos, se usa el método de Laysperes encadenado para poder elaborar un índice a lo largo del tiempo y ver cómo evoluciona el IPC de año en año (se usa desde 2016). El cálculo es el siguiente en cada producto de la cesta de la compra: el resultado del cociente entre las cantidades producidas en el año anterior por los precios del año actual y las cantidades producidas en el año anterior por los precios del año anterior.

En paralelo, se considera la importancia de cada uno de esos productos en la cesta de la compra a través de las ponderaciones, con las que se determina el porcentaje de población que compra cada producto y, así, se conoce cuál es esa importancia en las compras familiares.