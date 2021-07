El BCE da un paso histórico: elevará el objetivo de inflación y prestará más atención a la vivienda, según los expertos

A falta de confirmación oficial, todo hace indicar que el Banco Central Europeo va a cambiar su objetivo de inflación para dar mayor claridad y transparencia a la política monetaria. Hasta la fecha, este objetivo se encontraba en un punto indefinido, cercano pero por debajo del 2%. Sin embargo, el Consejo de Gobierno del BCE habría acordado elevarlo hasta el 2% en la primera revisión estratégica en más de 20 años. Además, este objetivo será flexible, lo que puede tener implicaciones de calado para la economía y los mercados.

Según las fuentes consultadas por la agencia Bloomberg, el BCE habría acordado elevar su meta de inflación y dar un mayor margen para que los precios superen (o se queden cortos) esta meta sin obligar al banco central a intervenir con sus herramientas monetarias.

Esto abre la puerta a que la inflación supere el 2% de forma prolongada sin que se activen los 'frenos' del BCE (subidas de tipos y retirada de estímulos), siempre que la inflación haya estado por debajo de esa meta durante los meses o años anteriores, como es el caso de la situación actual en la zona euro. El IPCA en la zona euro se sitúa hoy en el 1,9%, pero rebasará este crecimiento con claridad en los próximos meses a medida que la economía reabre (si la variante Delta lo permite).

Sobre el papel, un cambio en la meta de inflación tan pequeño no parece algo relevante, pero los expertos de Berenberg creen que sí lo es en parte porque explícitamente permite que se supere esta meta y por lo tanto deja la puerta abierta a que la política monetaria expansiva se prolongue. Por otro lado, "no supondrá una sorpresa en nuestra opinión, ya que la mayoría de los miembros del consejo probablemente han estado apuntando a eso de todos modos. La nueva estrategia está más en línea con la de otros grandes bancos centrales".

Esto es lo que se espera que presente el BCE a las 13.00 horas de hoy cuando dará a conocer las conclusiones de la reunión extraordinaria de los dos últimos días (también se publicarán las actas de la última reunión en la que no hubo muchos cambios), que han formado parte de la revisión estratégica del BCE. A las 14.30 horas, Christine Lagarde, presidenta del BCE, dará una rueda de prensa para explicar estos cambios.

¿Por qué cambia el objetivo de inflación?

Según explica Filip Carlsson, estratega del grupo financiero SEB, el cambio en el objetivo de inflación se produce después de que varios miembros del Consejo considerasen que el objetivo anterior "por debajo, pero cercano al 2%" no es lo suficientemente claro, dando lugar a continuas especulaciones que no benefician a la estabilidad financiera y al cumplimiento de los objetivos del banco central. Además, este difuso objetivo podría haber contribuido a generar unas expectativas de inflación que se quedaban de forma constante por debajo del 2%.

"Sin embargo, ha habido cierto desacuerdo sobre cómo debe formularse la nueva meta. Gran parte de los países del sur de Europa han defendido una meta en la que el BCE se comprometiese de forma clara a tolerar una mayor inflación después de períodos de inflación demasiado baja. Sin embargo, al igual que la Reserva Federal, el BCE parece haber acordado un objetivo de inflación simétrico del 2%, pero con flexibilidad", explica este experto.

Vivienda y cambio climático

Por otro lado, los analistas de la firma de inversión alemana Berenberg creen que se podrían introducir más cambios además del nuevo objetivo de inflación. El BCE podría empezar a prestar más atención al precio de la vivienda, que actualmente no forman parte de la cesta de precios del consumidor. El BCE podría considerar lo que se conoce como alquileres imputados, que no son ni más ni menos que el servicio 'ficticio' que pagarían los propietarios de una vivienda por tener un techo donde cobijarse. Mientras que los alquileres sí ponderan en el IPCA, en la Eurozona no lo hacen los alquileres imputados, que corresponden a las familias que tienen vivienda en propiedad.

Dirk Schumacher, economista de Natixis, lo explica de la siguiente forma: "La tasa de inflación actual solo incluye los alquileres como categoría de gasto para los hogares en lo que se refiere a la vivienda. Las denominadas "rentas imputadas", es decir, la renta que pagaría el propietario de una casa si tuviese que pagar un alquiler por la casa en la que vive, no son un insumo en los cálculos de los precios al consumidor. De esto se desprende que la dinámica de los precios en el sector de la vivienda se refleja solo parcialmente en el índice de precios al consumidor, con un peso relativamente bajo del 7,5%". Este experto considera que de haber introducido este componente en el IPC, la inflación habría sido levemente más alta en el periodo 2016-2019, por ejemplo.

Los analistas de Berenberg creen que además "la política monetaria podría sufrir un giro verde al tener en cuenta los riesgos del cambio climático en sus compras de activos y posiblemente su aceptación como garantías". Desde el banco japonés Nomura creen que un ejemplo para poner en práctica esta nueva meta podría ser una redirección en la compra de bonos corporativos del BCE (CSPP) dentro de su programa de compra de activos (APP). "Este programa podrían inclinarse hacia la compra de activos ecológicos. Sin embargo, esto supondría un alejamiento consciente del principio de 'neutralidad del mercado'.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que dichos mercados están todavía en una fase incipiente, el universo de bonos verdes disponibles es probablemente mucho más limitado que el de los bonos convencionales, aunque al anunciar tales intenciones, el BCE podría estimular la emisión verde y acelerar su crecimiento. Los expertos del banco japonés también creen que se podrían formular una suerte de 'TLTRO verdes' (subastas de liquidez a largo plazo para la banca), mediante las cuale se aplicasen unos tipos de interés más favorables cuando esa liquidez del BCE se prestase en última instancia a proyectos con beneficios medioambientales (como viviendas sostenibles o préstamos a empresas que no consumen mucha energía).