El Gobierno y Bruselas chocan por los hitos del plan de recuperación

Jorge Valero Bruselas

España es uno de los Estados miembros más adelantados con la elaboración del plan de inversiones y reformas. Será la llave para acceder a los 140.000 millones de euros del fondo de recuperación que nos tocan, la mitad ayudas a fondo perdido.

Nuestro país tenía previsto enviar el plan este mes, pero todo parece indicar que llegará hacia finales de marzo, si no se retrasa más. Un escollo está entorpeciendo el tramo final de las discusiones entre el Gobierno y la Comisión Europea. No se trata de la finalización de las reformas laboral y de las pensiones, las grandes demandas que tiene que satisfacer España para ganar el visto bueno comunitario. O no son solo estos los únicos obstáculos.

"Es una discusión más sobre un tema operativo", explican, porque cuanto más granular sea el plan, más complicado resultará de aplicar.

Según informan fuentes del Ministerio de Economía, existen algunas "dificultades" al determinar los hitos y objetivos del plan de recuperación español.

Esta parte resulta esencial, porque será el cumplimiento de estas metas e hitos el que permitirá ir desbloqueando progresivamente los desembolsos del fondo. Fuentes del ministerio explicaron que estas "complicaciones" que han surgido tienen relación con la "granularidad" de los hitos.

Las mismas fuentes explican que parte del problema radica en la falta de claridad de la Comisión sobre este punto. En un primer momento, el Gobierno presentó un plan con numerosos hitos y objetivos para implementar los 30 componentes de inversiones y reformas que abarca el plan. Sin embargo, la Comisión pidió simplificarlo. Posteriormente volvió a solicitar un mayor nivel de detalle. Desde Economía indican que a la Comisión le ha fallado "una idea más clara" sobre la granularidad que necesitan los borradores nacionales.

Dombrovskis insistió en que la gestión de los fondos en cada Estado miembro cuente con una "estructura de gobernanza sólida"

Ello a pesar de que la Comisión lleva desde enero insistiendo en la importancia de presentar calendarios con hitos y objetivos detallados en sus planes de recuperación. Precisamente este fue uno de los temas que discutió la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuando vino a Bruselas el pasado mes para negociar el plan español con la Comisión.

El vicepresidente ejecutivo de la institución, Valdis Dombrovskis, además insistió este jueves en que la gestión de los fondos en cada Estado miembro cuente con una "estructura de gobernanza sólida". Aunque sean los Gobiernos centrales quienes reciban las transferencias comunitarias, Dombrovskis añadió que resulta "vital" involucrar a las autoridades locales y regionales, a los agentes sociales y la sociedad civil en la puesta en marcha de los planes de recuperación

En su intervención en el Parlamento Europeo, Dombrovskis además recordó que la Comisión evaluará los sistemas de vigilancia y control que "deberán explicar en sus planes" los Gobiernos. El nuevo aviso de Bruselas sobre este punto, una de sus preocupaciones con todos los Estados miembros, llega tras detectar el Consejo de Estado deficiencias en los mecanismos de control en el plan español.

"Los Estados miembros deberán proporcionar con cada solicitud de pago una declaración de gestión y un resumen de las auditorías realizadas a nivel nacional, que acredite que se han llevado a cabo todos los controles y precauciones", incidió Dombrovskis.