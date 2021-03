La pobreza también existe en los países ricos: el 85% de la población mundial vive con menos de 30 dólares al día

Una de cada 10 personas del mundo vive en extrema pobreza. Según el baremo de Naciones Unidas, un individuo está sumido en esta situación cuando subsiste con menos de 1,90 dólares diarios. Sin embargo, también hay pobres en los países más ricos del mundo. El investigador y fundador de Our World in Data, Max Roser, da la vuelta a las cifras poniendo sobre la mesa un baremo distinto para la pobreza, pero real, que arroja una perspectiva más completa de la cuestión: el 85% de la población mundial también puede considerarse pobre.

La pobreza no depende de la persona individual, de quién es, sino de dónde ha nacido. Los diferentes estándares económicos de cada país y región del globo condicionan lo las líneas en las que alguien puede ser considerado 'pobre'. Así, si en Sudán del Sur una persona vive, de media, con menos de 1,12 dólares, la línea de pobreza no puede situarse en los 1,90 dólares diarios establecidos por la ONU. De igual modo que en Luxemburgo, donde un ciudadano estándar vive con 86 dólares, la línea de la pobreza multiplica el cálculo extremo de la entidad internacional.

Si únicamente se tiene en cuenta a las personas que habitan en una situación de extrema pobreza, sólo podremos tener en cuenta a un 10% de la población. Es decir, la mayoría de la población es invisible cuando se trata de medir la pobreza mundial. Por este motivo, investigadores como Lant Pritchett abogan por introducir un listón diferente que describa lo que es ser pobre en los países ricos, que Roser califica como 'pobreza moderada'.

Pritchett realizó una propuesta hace casi una década, basada en el coste de la vida de ese tiempo. Tuvo en cuenta lo que en cada país se consideraba vivir en pobreza. Así llegó a la cifra mágica de 30 dólares al día, el paraguas bajo el que quedan los pobres en Europa y EEUU.

Si tomamos esta cifra como referencia para identificar las carencias de la población en el mundo, entonces un 85% de las personas están estancadas en esta pobreza moderada a la que aluden los investigadores. Podemos bajar y subir este listón a otros números: el 92% subsiste con menos de 45 dólares diarios, y el 78% con menos de 20 dólares. Los datos, advierte el investigador, no recogen el escenario de la crisis devenida de la pandemia de coronavirus.

Cojamos un baremo superior o inferior, la conclusión es cristalina: tres cuartas partes de los habitantes del globo son pobres. Moderados, pero pobres.

Gráfico: Our World in Data.

Roser explica en su artículo Global poverty in an unequal world: Who is considered poor in a rich country? (Pobreza global en un mundo desigual: ¿quién es considerado pobre en un país rico?) que este nuevo parámetro es suficientemente contundente para realizar mayores esfuerzos en la erradicación de la pobreza, algo que ni siquiera han logrado los territorios más desarrollados.

El también director del Programa Martin de Desarrollo Global de la Universidad de Oxford expone que los países con menor población viviendo en la pobreza aúnan dos circunstancias: tienen un bajo nivel de desigualdad y un alto crecimiento económico sostenido a lo largo de las décadas. Advierte Roser la idoneidad de aprender del caso de Dinamarca, un país que ha logrado abandonar la pobreza en su historia reciente, en los últimos 200 años. La clave reside, fundamentalmente, en que ha experimentado dos siglos de un crecimiento económico ininterrumpido.

Esto demuestra, para el investigador, que es posible dejar atrás la pobreza, y que esto depende en gran medida de alentar el crecimiento de la economía nacional y sentar bases que garanticen la igualdad entre sus ciudadanos. "Lo que me sugieren estos datos es que la historia de la reducción de la pobreza en el mundo acaba de empezar", concluye.