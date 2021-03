Qué edad es la mejor para contratar un plan de pensiones: atención millennials

Paco Vega Madrid

Actualmente, los ahorradores españoles acumulan dinero en instrumentos financieros por valor equivalente al 13% del PIB, entre planes de pensiones privados y colectivos de empresa. Un volumen que queda lejos de países del entorno como Irlanda (70%), Finlandia (99%), Suiza (127%) o Países Bajos (180%). Sin embargo, según los datos del Ejecutivo de la previsión a medio y largo plazo es alcanzar en nuestro país un volumen de patrimonio gestionado en los diferentes tipos de planes de ahorro a largo plazo del 30%. Lo cierto, la falta empleo y precariedad de los salarios, la elevada esperanza de vida y la baja natalidad es el yugo que tiene que solventar el sistema público de pensiones y la razón que está llevando a la población a interesarse por los planes de pensiones. Así, ¿cuál es la edad más adecuada para contratar un de ellos?

¿Cuál es la edad mínima y máxima para comenzar un plan de pensiones?

La edad mínima para acceder a un producto financiero, como son los planes de pensiones es de 18 años, según la legislación española. Respecto a la máxima, Mapfre explica que la normativa no la indica, pero señala que hay que tener claro que no se puede ser participe del mismo plan del que ya se es beneficiario. "Por tanto, más allá de la jubilación ordinaria, fijada en 2021 en los 66 años, no se puede contratar un plan de pensiones", explica la compañía. No obstante, una vez jubilados, se podrá continuar con las aportaciones, siempre que vayan destinadas a dependencia y fallecimiento.

Así, según estos límites de edad los planes de pensiones es un producto financiero que tiene un público objetivo en España de 30 millones de personas, pues es el número de habitantes del país que está comprometida entre los 18 y 66 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

¿Cuál es la edad idónea y las más habitual para contratar un plan de pensiones?

El BBVA explica que los expertos en finanzas siempre recomiendan que se contrate el plan de pensiones lo antes posible. Sin embargo, son pocos los que se hacen con uno de ellos a los 18 años. De hecho, el BBVA explica que la mayoría de las personas suscribe un producto de este tipo entre los 35 y 55 años. No obstante, desde Mapfre apuntan que la edad más correcta para adquirir un plan de pensiones si se quiere tener una buena cantidad de ahorro son los 35 años. No obstante, el BBVA habla de la década que va de los 35 y 45 años.

Cuánto dinero se puede ahorrar con un plan de pensiones

Para tener más claro el dinero que se va a ahorrar en función de la edad a la que se haya contratado el plan de pensiones, el Banco Sabadell tiene una tabla informativa sobre cuánto ahorraría un persona a los 65 años si destina 100 euros al mes para un plan de pensiones que ofrece una rentabilidad del 3%.

1. Si se empieza con 20 años: un capital de 115.000 euros.

2. Si se empieza con 30 años: un capital de 75.000 euros.

3. Si se empieza con 40 años: un capital de 45.000 euros.

4. Si se empieza con 50 años: un capital de 23.000 euros.

5. Si se empieza con 55 años: un capital de 14.000 euros.

6.Si se empieza con 60 años: un capital de 6.500 euros.

Qué tipo de plan de pensiones

La edad también deber ser un elemento de decisión determínate en el tipo de plan de pensiones a contratar según el riesgo: renta variable, más arriesgados pero con mayores ganancias; o renta fija, más conservadores. La recomendación general es empezar con planes agresivos con altas rentabilidades, para luego cambiarse a la renta fija. No obstante, las diferentes entidades bancarias ofrecen planes de pensiones que tienen parte fija y variable. El porcentaje de peso entre ambas debe variar según la edad del contratante.