Zulueta (Círculo de Empresarios): "Es urgente adaptar los Presupuestos a la nueva realidad económica"

En su presencia, se tiene la inevitable sensación de que su historia familiar podía ser el argumento de una novela de éxito que aún está por escribir y, tal vez por eso, cuando se lo dices, sonríe, hace un gesto de complicidad y suelta un "¡tal vez!". En una pequeña pincelada se puede recordar que su abuelo materno fue ministro de la República de Azaña y cuando estalló la Guerra Civil era el embajador de España en la Santa Sede. Como para otros muchos, el destino de su familia cambió radicalmente. Primero, emigraron a Colombia y después "mi madre consiguió una beca en Boston y se casó. Cuando yo tenía 10 años, mi abuelo se vino a vivir con nosotros a Nueva York y con él aprendí el español. Yo soy la tercera generación de articulistas. Empezó mi abuelo escribiendo en varios periódicos, le siguió mi madre, y después yo he colaborado en varios medios, pero lo dejé porque el análisis de la actualidad me agota", afirma sin más. John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios (Cambridge, Massachusetts, EEUU, 1947) presume de liderar un centro de pensamiento al servicio de los ciudadanos, pero es mucho más. Su vida profesional se ha curtido como presidente y alto directivo en muchas empresas: PepsiCo, Cadbury Schweppes, Sanitas, USP Hospitales... Era un deportista nato hasta que en 1992 le picó una garrapata cuando paseaba en bicicleta con sus perros y le produjo una paraplejía que le ha postrado en una silla de ruedas. Tiene un fuerte acento americano y una franqueza enorme que recuerda mucho a su país de nacimiento. Tal vez por eso no se corta al afirmar que el 10-N es la historia del fracaso de la clase política española, que puestos a elegir ellos prefieren nuevas elecciones a un Gobierno con Podemos y que lo ideal sería una coalición al estilo alemán integrada por el PSOE, el PP y Cs. Afirma que es urgente la elaboración de nuevos Presupuestos y habla de desaceleración aunque reconoce que en nuestro país hay un pequeño colchón económico que otros de nuestro entorno no tienen.

Vamos a las cuartas elecciones en cuatro años. ¿La cita del 10-N es la historia de un fracaso colectivo de la clase política o el culpable tiene un nombre: Pedro Sánchez?

No hay solo un culpable. El 10-N significa el fracaso de la clase política. Nosotros ya hemos dicho que es mejor ir a unas nuevas elecciones que un Gobierno del PSOE con Podemos, porque las propuestas de Podemos estaban llevando a los socialistas a unas posturas de extrema izquierda y de intervención de la economía. Nosotros estamos en el polo opuesto de esas políticas. Creemos que menos intervención del Gobierno es mejor para el mercado libre.

¿Y es tan optimista como para pensar que nos comeremos el turrón con un Gobierno ya formado?

Sí, yo soy optimista, y creo que puede haber Gobierno en Navidad. Porque los políticos, solo para salvar su imagen, que está bajo mínimos, esta vez van a actuar rápidamente y llegarán a un acuerdo de gobierno.

Tal vez, pero en España no tenemos cultura de Gobierno de coalición...

Lo mejor sería un acuerdo programático del PSOE con la abstención del PP y Cs. Aunque no haya mayorías absolutas hay distintas modalidades de Gobierno. Si pudiéramos elegir, para nosotros la fórmula ideal sería a la alemana, es decir, un Gobierno de PSOE, Cs y PP, los tres partidos centristas, los más constitucionalistas, gobernando juntos. Eso sería una buena fórmula para empezar a caminar en esa cultura de coalición que en España no ha existido nunca.

¿Qué le parecen los resultados del último CIS cocinado por Tezanos?

Como ciudadano, el único resultado que me interesa es el que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre. El CIS es un ejemplo del error que supone politizar agencias públicas que deberían ser independientes y estar al servicio de todos, pues las pagamos entre todos.

¿Qué opina de la fórmula del España Suma que se plantea el PP?

España Suma, obviamente, tiene su lógica, porque con la ley D'Hondt muchos votos al final quedan tirados a la basura, y unificando propuestas se puede avanzar. Pero yo no hablo de tácticas políticas, porque lo nuestro es el perfil económico.

¿Pedro Sánchez ha acertado al convocar elecciones en vez de aceptar que Podemos pudiera formar un Gobierno dentro del Gobierno?

Nosotros analizamos propuestas económicas y no nos gustaron muchas de esas 370 medidas que presentó el PSOE. Ese Gobierno, en este momento, no está favoreciendo a las empresas, ni a los empresarios, ni a la sociedad española para crear riqueza; sin embargo, sus planteamientos son mucho mejores que los de Podemos. Sánchez dijo que no podría dormir con un Gobierno con Podemos, y nosotros decimos que, para los empresarios, eso es un alivio, porque el efecto de la formación morada ha sido devastador. Su influencia ha hecho cambiar el programa del PSOE, pasando de la izquierda a la ultraizquierda. Esperamos que en el nuevo programa electoral se eliminen las cuestiones que se plantearon para complacer a Podemos.

Retos económicos: "El problema más acuciante está en el empleo: no bajamos de los tres millones de parados"

¿Cómo valora el efecto de Más País, de Errejón, que va a entrar en el juego político?

Creo que con Más País entrando en la arena política, Podemos se diluye.

¿Usted cree que Íñigo Errejón es un socialdemócrata o un populista al estilo de Pablo Iglesias?

Son personalidades bastante distintas, y por eso se han peleado. Pero mirando el programa de Errejón, en Madrid, se puede decir que es un calco al de Podemos. A nosotros no nos gusta el programa de Íñigo Errejón ni el de Pablo Iglesias. Apuestan por más impuestos a las empresas y a las personas, y plantean esa ficción de que hay que subir los impuestos a los ricos, cuando todos saben que en este país no hay muchos ricos. Subir los impuestos a los ricos es un eslogan demagógico, porque lo que supone esa subida de impuestos a las grandes fortunas es una mínima parte de lo que cuestan sus planteamientos en gastos sociales. Con la deuda tan alta que tenemos, la mejor receta es la prudencia, poco gasto, austeridad y cuidar mucho las cuentas. Hay planteamientos utópicos en la actual situación económica, como el salario mínimo garantizado.

¿Cómo se traduce la inestabilidad política en el ámbito económico, y qué consecuencias está teniendo?

Bueno, hay una combinación de factores, pero a pesar de la inestabilidad política, que es mala para la inversión, las empresas siguen funcionando. No tenemos Presupuestos, que son las líneas maestras de la economía española; va a haber un Brexit en octubre, que va a desestabilizar Europa; y Trump y el presidente de China se siguen peleando, y todo esto no es bueno para nuestra economía.

¿Se puede seguir viviendo en este país de los Presupuestos de Mariano Rajoy por mucho más tiempo?

No podemos vivir continuamente con los Presupuestos de Montoro, que se hicieron cuando España estaba creciendo a un ritmo mucho mayor de lo que crece ahora. Cuando tienes una desaceleración y un pobre crecimiento, como vamos a tener el año que viene, hay que recortar gastos, y eso no estaba previsto en los Presupuestos prorrogados. Es urgente adaptar los Presupuestos a la nueva realidad económica del país.

Más País: "Errejón apuesta, como Podemos, por más impuestos a las empresas y a las personas"

¿Y los famosos `viernes sociales´, que tanto han dado que hablar y que pueden repetirse, son un error?

La palabra no es error, sino abuso. Abusar del Decreto-Ley supone abusar de una ley que está concebida para otra cosa: significa, y hay que decirlo, hacer gastos superfluos cuando tenemos que ser mucho más austeros. Cuando tienes una deuda del cien por cien del PIB, hay que reducir el gasto, no subirlo. Por poner un ejemplo, con el Presupuesto de la ministra de Hacienda, y analizando lo que iba a recaudar con el Google tax, el Tobin tax, el impuesto al diésel, etc., faltaban como mínimo 10.000 millones y no salían las cuentas.

¿Que se imponga en España la tasa Google y la Tobin a espaldas de la UE es un error o puede dar un respiro?

Aplicar en España la tasa Google o la Tobin en solitario es un disparate. Algo así no debería hacerlo un país en solitario. Hasta Macron ha dicho que devolverá todo el dinero cuando haya este impuesto a nivel de la OCDE. Si se hiciera en toda la OCDE tendría una efectividad, pero lanzarte a la piscina con unas medidas solo nacionales nos parece disparatado. El concepto es bueno, porque hay unas empresas supranacionales, digitales, que están beneficiándose, pero en un tema así uno no puede ir de llanero solitario.

En resumen, que la elaboración de los Presupuestos debe ser la prioridad absoluta del nuevo Gobierno...

Sí, es urgente elaborar unos nuevos Presupuestos en línea con la austeridad que deben tener. Tenemos un objetivo europeo de no superar una deuda del 60% del PIB y lo estamos superando con creces. El dinero bien gastado podría propulsar la economía española y crear riqueza a los españoles, pero el malgastado es un pozo sin fondo.

¿Cómo valora la bajada de la previsión de PIB del 2,4 al 2%?

Es una bajaba sabida, porque hablar del 2,4% ya era ciencia-ficción. Si se mira cómo va cayendo cada trimestre estaba claro que no se podrá llegar a mucho más del 2%. Dicho esto, es verdad que en España tenemos ese colchón del crecimiento del 2% que otros países no tienen. Nuestros vecinos, por ejemplo, Alemania, están prácticamente en recesión, y varios países están creciendo menos que España.

¿Y cuál es el problema más acuciante que tenemos?

El problema es que está bajando mucho la creación de empleo. No bajamos de 3 millones de parados, cuando un país como el nuestro, como mucho, tendría que tener un millón. Ese es el problema más acuciante.

Thomas Cook: "La quiebra de la compañía es una mala noticia para el país, sobre todo para Canarias"

Y el 'Brexit', ¿cómo puede afectarnos si no se elaboran planes de contingencia, como en otros países?

Las empresas más expuestas, que son las que tienen inversiones importantes en Reino Unido, como Telefónica, Sabadell, IAG... están bastante preparadas para proteger sus mercados. Los que más van a sufrir son los pequeños y medianos empresarios, y en eso habrá que trabajar.

¿Cómo ve la derogación parcial de la reforma laboral que plantea el PSOE?

Para nosotros es importante que el convenio de las empresas tenga prioridad sobre el convenio del sector, y no al revés, como pretenden algunos. Ese es uno de los aspectos que se pretende cambiar de la reforma laboral. Tampoco estamos de acuerdo con los costes del despido, que deberían situase en 22 días, que es el promedio de la OCDE. El coste de despido en España es una de las razones de la inflexibilidad laboral.

Y está el tema de los contratos, ¿no?

Nosotros proponemos tres contratos muy sencillos: el puro indefinido, el temporal y uno juvenil, para los que están en formación.

¿La subida del salario mínimo interprofesional ha perjudicado a las empresas o favorecido el consumo?

La subida del salario mínimo primero a 900 euros y en 2020 a 1.000 va a ser un problema. No estamos en contra de subir el SMI, pero en el contexto actual, donde la inflación es del 1,2, subir un 22,3%, nos parece excesivo. Ha perjudicado la contratación en algunos sectores, y los más afectados van a ser los jóvenes sin formación. Las subidas de salarios tienen que ir en consonancia con las subidas de la economía y con la productividad.

El hecho de que se celebren las elecciones después del juicio del 'procés', ¿será positivo o negativo?

La sentencia del procés creo que se conocerá antes de las elecciones, y eso es bueno, porque así se jugará con todas las cartas sobre la mesa, y cuanta más información tiene el votante mejor.

La economía en Cataluña no se ha visto tan afectada como se pensaba por la situación política, ¿verdad?

En Cataluña la economía ha ido bastante bien, aunque las empresas importantes se han marchado. Más de 5.000 empresas se han ido, y eso, a la larga, se notará y mucho. Por no hablar de la imagen negativa que se está dando a los inversionistas extranjeros. Afortunadamente, en este país funciona la separación de poderes y, gracias a eso, la Justicia ha frenado la idea de Ada Colau de impedir construir nuevos hoteles. La inseguridad en las calles y la inestabilidad política ha supuesto un descenso importante de la ocupación hotelera en Barcelona, y eso no es un dato menor.

¿Qué le parece que finalmente el Supremo haya admitido que sean exhumados los restos de Franco del Valle de los Caídos?

Nuestro ideario es puramente económico, y la exhumación de los restos de Franco no creo que afecte a la economía española.

¿El sistema de pensiones está en peligro o decir eso es exagerado?

Lo más importante es que haya un pacto de Estado de todos los partidos, igual o similar al Pacto de Toledo que se hizo en su día. En la época de Rajoy se buscó una solución con un aumento del 0,25% ligado al crecimiento de la economía y la productividad del país. Ahora se quiere unir al IPC, y eso es pura demagogia que apenas va a representar una subida imperceptible en el bolsillo de los pensionistas. Por eso digo que la solución debe encontrase en el marco del pacto de Toledo.

¿La quiebra de Thomas Cook, qué consecuencias va a tener para el país?

La quiebra de esa compañía es una mala noticia para este país, sobre todo para Canarias. El primer problema es el impago de lo que se haya contratado; y el segundo, que estos millones de turistas que venían ya no vendrán. Esto, combinado con la caída de la lira en Turquía, que ha hecho muy atractivo ese país para el turismo, y la tranquilidad relativa de sitios como Túnez o Croacia suponen un golpe para este sector. Nuestro objetivo debe ser ir a un turismo de calidad, porque los paquetes baratos de sol y playa, siete días, ya se han desviado a otros países.