Juncker ve posible un acuerdo sobre el Brexit antes del 31 de octubre

Las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la UE podrían dar un vuelco positivo en los próximos días. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junkcer, ha expresado su optimismo acerca de alcanzar un acuerdo para el Brexit, después de intercambiar impresiones positivas en su último encuentro con Boris Johnson, premier británico, y de recibir unos documentos con propuestas alternativas, también para la polémica salvaguarda o backstop de la frontera irlandesa.

"Creo que podemos tener un acuerdo", ha dicho, en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica Sky News, si bien no ha querido pronunciarse sobre si estas posibilidades superan en estos momentos el 50%. "Estoy haciendo todo lo posible para lograr un acuerdo, ya que no me gusta la idea de un Brexit desordenado", ha señalado Juncker, quien ha advertido de que una salida de Reino Unido del bloque sin un acuerdo tendría "consecuencias catastróficas" tanto para el país como para la Unión Europea (UE). "Es mejor para Reino Unido y la UE tener un acuerdo", ha recalcado, con la mirada puesta en la fecha tope del 31 de octubre.

Así, ha dicho que su último encuentro con Johnson fue "bastante positivo" y ha confirmado que ha recibido unos "documentos" con propuestas alternativas. "No he tenido oportunidad de meditarlos, pero lo haré esta noche", ha asegurado.

El escollo del 'backstop'

Juncker ha manifestado además no tener un apego especial con la salvaguarda (backstop) en la frontera con Irlanda y ha argumentado que esta herramienta "no es necesaria si se cumplen todos los objetivos". "El backstop era un instrumento de garantías", ha explicado, antes de reiterar que estos "acuerdos alternativos" podrían sustituir esta herramienta "si permiten que la UE y Reino Unido cumplan los objetivos principales del la salvaguarda".

El presidente de la CE ha indicado además que el posible acuerdo girará en torno a la idea de que Irlanda del Norte siga las normas europeas en alimentación y agricultura, con los controles fuera de la frontera. "Esa es la base de un acuerdo. Es el punto de inicio y el de llegada", ha sostenido, al tiempo que ha expresado su seguridad en que el Brexit terminará por producirse. "El Brexit tendrá lugar", ha zanjado.

Johnson admite progresos

Las palabras de Juncker han llegado poco después de que Johnson destacara que se están logrando "progresos" en las conversaciones con la UE, si bien ha recalcado que Londres debe estar "preparado" para una salida sin acuerdo el 31 de octubre. "No quiero exagerar los progresos que estamos obteniendo, pero estamos haciendo progresos", ha dicho, antes de añadir que las autoridades británicas "creen que se puede resolver el problema" derivado del acuerdo sobre la frontera con Irlanda.

"Tenemos que encontrar un camino en el que Reino Unido pueda salirse de la UE y ser realmente capaz de hacer las cosas de manera diferente, no permanecer bajo control de la UE en términos de leyes y política comercial. Este es el problema con el actual acuerdo", ha sostenido. Así, Johnson ha manifestado que el Gobierno británico "quiere salir de una manera que proteja a Irlanda, asegure que no hay una frontera dura de ningún tipo en Irlanda del Norte y se proteja el Acuerdo de Viernes Santo".

"Pensamos que podemos hacerlo y pensamos que podemos encontrar una vía hacia adelante", ha dicho el premier británico, quien ha resaltado además las palabras de Juncker sobre su falta de apego al backstop. En este sentido, ha defendido que "esto es un progreso", ya que "eso no es algo que (la UE) dijera hace un mes". "Veremos a dónde llegamos", ha argüido, al tiempo que ha reiterado que Reino Unido "debe prepararse" para una salida sin acuerdo.

"Estaremos preparados para una situación sin acuerdo el 31 de octubre. Hay que hacer ambas cosas a la vez", ha zanjado el primer ministro británico, según la cadena de televisión británica BBC.

Los negociadores europeo y británico para el Brexit, Michel Barnier y Stephen Barclay, respectivamente, volverán a verse el viernes para tratar de avanzar hacia una solución que salve el acuerdo para un divorcio ordenado antes de que acabe octubre, después de que Londres haya enviado a Bruselas por escrito "ideas".