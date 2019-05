Irlanda ya se prepara para una nueva extensión del Brexit en octubre

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha reconocido que todas las opciones del Brexit siguen abiertas, incluida una extensión para el próximo mes de octubre, cuando Reino Unido deberá aprobar el acuerdo pactado con Bruselas en el Parlamento británico para una salida ordenada.

Con Theresa May en la rampa de salida para ceder el liderazgo del Partido Conservador el 7 junio, el Brexit queda en suspenso hasta que los tories elijan nuevo líder, previsto para mediados julio, y asuma el cargo de premier. El riesgo del Brexit salvaje aumenta teniendo en cuenta que la fase final del divorcio la puede tomar un partidario de un Brexit y más cuando el favorito es Boris Johnson, ex ministro de exteriores y enemigo declarado de May, y una de las cabezas visibles de la salida.

Ante la fecha límite otorgada por Bruselas, ante la imposibilidad de May de alcanzar una mayoría en el Parlamento que aprobara el acuerdo negociado durante meses, acordó una prórroga hasta el próximo mes de octubre. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha adelantado que es posible una nueva extensión para evitar la tentación de provocar una ruptura abrupta.

Mientras en Escocia, el Gobierno está impulsando una iniciativa para celebrar otro referéndum sobre la independencia de Reino Unido, incluido el texto legal para establecer la fecha, la pregunta y el calendario. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, prometió una nueva convocatoria para proteger a la nación de las consecuencias del Brexit.