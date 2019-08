Boris Johnson fija su postura para el Brexit: pide a Tusk y a Juncker eliminar la salvaguarda de Irlanda

Ya es oficial. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha mandado este lunes una carta a los líderes de la UE pidiendo renegociar el acuerdo de salida para eliminar la 'salvaguarda' de Irlanda, la garantía para evitar una frontera en la isla y el principal escollo para aprobar un pacto. Johnson, que votó a favor de su aplicación en marzo, la tachó este lunes de "antidemocrática" y propuso reemplazarla por "soluciones alternativas" sin especificar.

La salvaguarda implica mantener a Irlanda del Norte dentro del mercado común y la unión aduanera, siguiendo las regulaciones europeas. Así se evitaría tener que introducir controles entre las dos irlandas, uno de los motivos por los que el territorio sufrió una guerra civil que duró décadas y que dejó miles de muertos británicos a manos de la banda terrorista IRA. A cambio, Reino Unido tendría que introducir controles aduaneros internos entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, lo que los unionistas norirlandeses que sostienen el débil Gobierno de Johnson consideran inaceptable.

En su misiva, dirigida a los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, Johnson pide retirar la salvaguarda por ser "antidemocrática", ya que los ciudadanos norirlandeses tendrían que obedecer leyes europeas pese a perder su representación en Bruselas. Además, dice que pondría en peligro los Acuerdos de Paz de Viernes Santo que pusieron fin al IRA, ya que la comunidad unionista la rechaza.

Soluciones alternativas

En su lugar, Johnson propone aprobar unas nebulosas "soluciones alternativas" que deberían diseñarse en los próximos dos años, una vez diseñada la relación comercial futura entre ambos países. Y promete estudiar cómo dar "garantías" a la UE de que esas soluciones, que nadie conoce aún, estarían terminadas para marzo de 2021, cuando Reino Unido abandonaría finalmente toda legislación europea bajo el acuerdo de salida.

Precisamente, la UE insistió desde un principio en solucionar el problema de la frontera de Irlanda antes de negociar cualquier acuerdo comercial para evitar que llegara la fecha de salida sin haber cerrado ninguna alternativa. Una exigencia a la que se plegó Theresa May y que Johnson pretende deshacer ahora. Precisamente, la salvaguarda era la "garantía" ideada por May de que no habría frontera si no se les ocurría ninguna alternativa antes de la fecha clave.

Johnson aseguró que no pondría controles en la frontera incluso si no hay acuerdo, y pidió a la UE que hiciera lo mismo. Si eso ocurre, según el análisis de los efectos de una salida dura del propio Gobierno británico, su efecto sería un aumento enorme del contrabando. Con la solución propuesta por Johnson, cualquiera podría introducir productos ilegales o peligrosos para la salud a través de la frontera descuidada de Irlanda, donde además se librarían de pagar impuestos. Dejar sin control la frontera tambbién permitiría a cualquier europeo entrar a territorio británico sin pasaporte ni papeles.

La misiva llega después de una conversación entre el primer ministro británico y su homólogo irlandés, Leo Varadkar, que duró una hora y en el que ambos se negaron a moverse de su posición.