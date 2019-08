La Operación 'Yellowhammer' vuelve a centrar la atención: el caos más extremo ante un Brexit sin acuerdo

No es algo nuevo. La Operación 'Yellowhammer', el plan de contigencia del gobierno británico ante un Brexit sin acuerdo, fue lanzado por primera vez en junio del año 2018. Este plan, que recibe dicho nombre en honor a una especie de ave, ha vuelto ahora al debate ante la filtración en The Sunday Times de partes de ese documento.

Y las conclusiones son terribles: los efectos de una ruptura sin acuerdo con la Unión Europea -un escenario que a día de hoy parece lo más probable que ocurra a finales de octubre- serían la escasez de alimentos, combustible y medicinas.

Pero no solo eso, también se destaca la falta de alimentos frescos, un colapso en puertos y aeropuertos y largas colas de espera para cruzar a Gibraltar e incluso la implantación de una frontera dura entre las dos Irlandas.

Este plan incluye 12 áreas bajo revisión, entre las que figuran transporte, salud, energía, alimentos y agua.

La filtración ha disparado de nuevo todas las alarmas que desde el actual Gobierno intentan rebajar. El propio ministro encargado de los preparativos para el Brexit, Michael Gove, asegura que la información de la que se hace eco el medio británico es solo "el pero escenario posible", y que se han hecho avances para evitar que se llegue a tal extremo.

We don't normally comment on leaks - but a few facts - Yellowhammer is a worst case scenario - v significant steps have been taken in the last 3 weeks to accelerate Brexit planning - and Black Swan is not an HMG doc but a film about a ballet dancer... https://t.co/lRAgavfDze