Trump asegura que China quiere volver a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que representantes del Gobierno de China han expresado su deseo de retomar las negociaciones para encontrar un acuerdo que resuelva las diferencias comerciales entre ambos países.

"China llamó ayer por la noche a nuestros máximos responsables comerciales y pidió volver a la mesa de negociaciones, así que volveremos a sentarnos", ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca al margen de la cumbre del G7 de Biarritz (Francia).

En este sentido, el presidente estadounidense se ha mostrado confiado en que China desea alcanzar un acuerdo comercial, lo que le hace sentirse optimista de cara a un potencial acuerdo.

"Pienso que quieren algo. Se han visto muy perjudicados, pero comprenden que esto es lo correcto. Esto es algo muy positivo para el mundo", ha afirmado Trump.

Además,a través de Twitter ha manifestado su "gran respeto" por el presidente chino, Xi Jinping, por dar este paso y señalar que "quieren un acuerdo" que ponga fin a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que dura ya año y medio.

Pasos como este muestran "por qué Xi es un gran líder", ya que "comprende cómo funcionan las cosas", ha publicado en un mensaje en su red social habitual.

Great respect for the fact that President Xi & his Representatives want "calm resolution." So impressed that they are willing to come out & state the facts so accurately. This is why he is a great leader & representing a great country. Talks are continuing!https://t.co/0sotrd1Mzh