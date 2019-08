Salón del Automóvil de Fráncfort: los coches del próximo año

Cada año, el sector del automóvil tiene dos grandes citas en Europa: de forma incuestionable, el Salón del Automóvil de Ginebra, en el mes de marzo, y la segunda ahora en septiembre. Pero este segundo encuentro se produce de forma alternativa en París y en Fráncfort, pues sus salones del automóvil son bienales, es decir, se produce cada dos años. Pues bien, en este 2019 toca la ciudad alemana.

Entre el 12 y el 22 de septiembre el centro de exhibiciones Messe Frankfurt reunirá las novedades que llegarán a los concesionarios a finales de este año o en el primer semestre del próximo. Muchas de las que son desconocidas, tanto para el gran público, como para los profesionales del sector.

Grandes ausencias

Sin embargo, en esta edición faltarán muchas marcas: Alfa Romeo y Jeep del grupo FCA, Citroën, Peugeot y DS del grupo PSA que estará presente con su marca alemana Opel, Toyota y su premium Lexus, o las japonesas Nissan y su participada Mitsubishi y Suzuki.

Aun así, las que sí están presentes aprovecharán para colocar en el centro de sus stands sus novedades, aunque también se podrán ver los lanzamientos que ya se presentaron en Ginebra, algunos de los cuales, todavía no están en el mercado o llevan poco tiempo. Aquí nos centraremos en los coches que tapados a la espera de ser desvelados a bombo y platillo.

VOLKSWAGEN: Nueva imagen de marca e ID.3

La marca Volkswagen aprovecha el salón para presentar dos estrenos mundiales. Además del ID.3 totalmente eléctrico, la compañía presenta al público su nuevo logo y una nueva imagen de marca bajo el lema de la "Nueva Volkswagen". Después del Beetle y el Golf, el ID.3 marcará el inicio de una nueva era para Volkswagen: eléctrico, totalmente conectado y con balance neutro de carbono.

Estética más joven para la nueva imagen de Volkswagen.

La transformación estratégica, con una reorientación de contenido y productos sostenibles, iniciada hace casi 4 años, se hará visible con el nuevo diseño de la marca. En general, el objetivo de la marca es ser más joven, más digital y, por tanto, más moderna.

Igualmente, la marca alemana desvelará su primer eléctrico de nueva generación: el ID.3.

Foto de camuflaje del nuevo ID.3 de Volkswagen.

CUPRA (SEAT): Prototipo eléctrico

Cupra presenta a nivel mundial su nuevo eléctrico, cuyo interior ha sido desvelado parcialmente por Seat. Su diseño interior es reflejo de las líneas de la carrocería, que combina el perfil de un crossover con las ventajas de un SUV elegante y deportivo. Mantiene las líneas esculturales que recorren todo el habitáculo, con un concepto de diseño práctico, que ofrece un audaz mensaje sobre las posibles tendencias del futuro de la movilidad personal.

Concept del nuevo eléctrico de Cupra.

El interior aporta dinamismo y tecnología, con materiales de gran calidad y una paleta de colores que contrastan con estructuras en fibra de carbono. El 2 de septiembre, la marca hará una presentación digital del prototipo de la marca deportiva/premium de Seat, CUPRA.

RENAULT: Segunda generación del Captur

El nuevo Renault Captur, fabricado en la factoría de Carrocería-Montaje de Valladolid, se presentará en el Salón el 10 de septiembre de 2019, y se lanzará comercialmente a partir de finales de 2019. La segunda generación de SUV made in Spain –que parte con la ventaja de 1,2 millones vendidas de la primera generación- ofrece un diseño más compacto, un interior completamente nuevo muy cualitativo y una gama de motorizaciones totalmente renovada que incluirá, a partir de 2020, el primer híbrido enchufable de Renault.

Nuevo Renault Captur.

Otros aspectos destacados son el asistente para autopista y embotellamientos de tráfico, disponible en el modelo por primera vez, o el nuevo sistema multimedia Easy Link.

PORSCHE: Taycan

Ya tenemos las primeras imágenes oficiales del Porsche Taycan, el primer deportivo 100% eléctrico de la marca, que se lanzará al mercado a finales de este mismo año y que podremos ver en vivo la semana que viene en su presentación mundial. Las fotografías difundidas por la marca son del interior del coche y bien valen para hacernos una idea del grado de tecnología que incorpora este Porsche tan especial que, según parece, está llamado a revolucionar no sólo la historia de la propia marca sino el segmento de los vehículos eléctricos.

Interior del Taycan.

BMW: Nuevo Serie 1

BMW enseña la tercera generación del Serie 1 con la gran novedad de que será el primer compacto de la marca con tracción delantera, con una configuración que sólo se ha usado en la versión famliiar. Llegará en finales de septiembre, pero quienes estén interesados también lo podrán ver y tocar en la cita alemana. Otros cambios destacados es que abandona la carrocería de 3 puertas y tendrá disponible un 2.0 Turbo de 306 CV que ya es el tetracilíndrico más potente de la marca.

AUDI: Q3 Sportback

El coupé del Audi Q3, renombrado como Sportback, mantiene la estética del frontal del Q3, con cambios notables en la parte trasera y algo en los laterales. Los cambios se aprecian mejor en el exterior, pues no hay muchas variaciones en el interior o la motorización. Mide 4,5 metros de largo (1,6 centímetros más que el Q3), 1,84 metros de ancho y 1,56 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,68 metros.

MERCEDES: GLB

El nuevo Mercedes GLB es una mezcla de compacto de siete plazas con una estética SUV. O al revés. En la marca alemana lo como un SUV con gran versatilidad, pero al mismo tiempo, es un espacioso automóvil familiar. De hecho, es el primer Mercedes-Benz en el segmento SUV disponible opcionalmente en una ejecución con siete plazas, pues en los asientos de la tercera fila pueden viajar dos personas con una estatura de hasta 1,68 metros. El nuevo GLB, que se fabrica en la planta de Aguascalientes (México) y en Pekín para el mercado chino, llega a los concesionarios en Alemania a finales de este año.

Nuevo Mercedes GLB.

OPEL: Corsa y Astra

La nueva versión del éxito de ventas de Opel, el Corsa, se presenta en Fráncfort, aunque se ha podido ver ya en varias presentaciones de la marca. Aunque, eso sí, no se ha podido probar. Como mayor novedad es que es netamente español, pues sólo se montará en Zaragoza, y que a sus versiones gasolina y diésel sumará la eléctrica en la batalla del grupo PSA de "democratizar" esta tecnología. No obstante, el precio rondará los 30.000 euros.

Nuevo Corsa eléctrico.

HYUNDAI: i10

La marca coreana llega a Fráncfort con el lavado de cara del i10, lo que en el sector se conoce como un restyling. Previsto para 2020 se presentará en la ciudad alemana, y se ha conocido algún boceto y poco más, aunque parece más estilizado que su predecesor.

FORD: los SUV Puma y Kuga

Ford recupera el Puma, aunque ahora en forma de SUV y no de coupé. Por tanto, no tiene nada que ver con aquel coqueto Puma que se vendió en nuestro mercado en los años 90 (se retiró de la venta en 2002). El nuevo Ford Puma 2019 que veremos llegar a finales de este mismo año es un todocamino, como no podía ser de otra forma, y llegará para sumarse a la oferta SUV ya existente

LAND ROVER: nuevo Defender

El mítico todoterreno de la marca británica, con 70 años en el mercado, evoluciona hacia la estética SUV, pero manteniendo la esencia offroad de Land Rover. El nuevo modelo, que llegará al mercado a inicios del año próximo, se situará en la franja de 4,1 y los 4,5 metros, pequeño para la premium británica.