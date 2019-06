El BCE se defiende de los ataques de Trump y denuncia el comienzo de una guerra divisas

Varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE han denunciado en Sintra (Portugal) que la guerra comercial emprendida por EEUU va camino de convertirse en una guerra de divisas del dólar contra el euro. El presidente del Banco de Finlandia, Olli Rehn, ha devuelto el ataque del presidente de EEUU, Donald Trump, acusando a EEUU de ser responsable de la ralentización económica.

Trump, en plena carrera para reeditar su mandato, tiene a los banqueros centrales en el punto de mira. No solo está en el disparadero Jerome Powell, presidente del Fed, también Mario Draghi. El magnate, desde hace una semana, está atacando al BCE manipular el euro y mantenerlo devaluado respecto al dólar con su política monetaria. Después de que el presidente del BCE abriera la puerta a recurrir a más estímulos económicos, Trump sacó su furia por Twitter comentando que era malo para EEUU.

Una semana antes, a través de la red social, ya acusó al euro de estar "ridículamente" devaluado. Durante el foro de Sintra, el Jackson Hole del BCE, han respondido varios banqueros centrales para defender a la institución y su independencia.

German DAX way up due to stimulus remarks from Mario Draghi. Very unfair to the United States!