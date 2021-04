El 'padre' de los cisnes negros compara al bitcoin con un esquema Ponzi y lo tacha de moneda fallida

Famoso por popularizar en 2007 la teoría del cisne negro para definir a un suceso inesperado a nivel global que sacuda a la economía, el investigador libanés Nassim Taleb ha vuelto a salir a la palestra para arremeter contra el bitcoin en un 'viernes negro' para la criptomoneda, que ha registrado acusados retrocesos en su cotización.

Habitual detractor del bitcoin tras haberlo defendido en su día, Taleb ha afirmado en una entrevista concedida a CNBC que la criptodivisa tiene características de un esquema Ponzi o estafa piramidal al tiempo que la ha tildado de "moneda fallida".

Si algunos analistas ven al bitcoin, a menudo denominado 'oro digital', como una cobertura contra la inflación, destacando sus similitudes con el metal precioso, Taleb les ha negado con vehemencia la mayor: "No hay conexión entre la inflación y el bitcoin".

"Si quieres cubrirte contra la inflación, compra un terreno", ha enfatizado un Taleb para quien la mejor estrategia para los inversores "es poseer cosas que produzcan rendimientos en el futuro. En otras palabras, puedes recurrir a dólares reales que salgan de la empresa".

El economista libanés también ha aseverado que el bitcoin ha fracasado en su supuesto rol de sustituto del dinero fiat, principalmente por su volatilidad. De hecho, Taleb ha reconocido que en su momento le "engañaron" pensando que la criptodivisa podía ser una alternativa viable al dinero fiduciario, pero se dio cuenta de que una moneda no respaldada por un gobierno es solo "especulación" y un "juego". "Me dijeron que iba a ser una moneda", ha relatado, pero "no sustituyes la moneda por algo que es tan volátil que no puedes comprometerte realmente a realizar una transacción con ella".

Ya el pasado febrero Taleb dijo que se estaba deshaciendo de sus bitcoin. Se supone que una moneda nunca es más volátil que lo que se compra y se vende con ella, escribió en Twitter, añadiendo que no se puede fijar el precio de los bienes con la criptodivisa. "En ese sentido, es un fracaso (al menos por ahora)", sentenció. En otro 'tuit', captado por Bloomberg, añadió que el bitcoin ha fracasado como cobertura contra las políticas de los bancos centrales.

El bitcoin se ha desplomado casi un 10% en los mercados este viernes, por lo que ha perdido el nivel de 50.000 dólares. El analista de XTB, Darío García, ha explicado en declaraciones a Ep que este desplome se debe a un enfriamiento del proceso de subida en los mercados financieros centralizados y descentralizados. García ha añadido que también influye la intención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de subir los impuestos a las ganancias del capital.

El analista de IG, Diego Morín, asimismo, ha señalado que esta caída de los precios también está causada por la estafa en la plataforma turca de negociación de criptomonedas Thodex, en tanto que ha resaltado que hay que tener en cuenta que hoy hay vencimientos de opciones de bitcoin, donde en teoría podrían expirar más de 2.600 millones de dólares en la criptomoneda.