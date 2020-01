Mariano Rajoy surge como posible candidato a la presidencia de la RFEF

La lucha por la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene un nuevo nombre, el de Mariano Rajoy. Según adelantó Marca y confirmó la Cadena Cope, el expresidente del Gobierno aparece como uno de los candidatos a pelear por el cargo si la opción de Iker Casillas no prospera.

El ahora registrador de la propiedad no vería con malos ojos la posibilidad de presentarse a la carrera electoral, que Luis Rubiales, actual presidente, pretende que sea en el primer semestre de 2020. La premisa para que Rajoy se presente es que Casillas, con cargos directivos en el Oporto pero aún no retirado después de sus problemas cardíacos, no tenga una candidatura propia.

Así, el nombre de Rajoy suena como una nueva solución en caso de que Casillas no se presente finalmente a los comicios. La duda del portero es si tendrá, en tan poco tiempo, los apoyos necesarios para pelearle a Rubiales la presidencia de la RFEF. Su figura surgió la pasada semana y generó un gran revuelto en el mundo del fútbol.

De Rajoy se valora su célebre gusto por el deporte rey y su relación con todos los agentes del mundo del fútbol. Una extensa red de contactos tras décadas como político de alto nivel y un perfil que en algunos sectores se califica como "moderado" son otras de sus cartas para asaltar el actual puesto de Rubiales.

Rajoy, irónico con la prensa tras la filtración sobre la presidencia de la RFEF: "Este tema lo trataré en mi próximo libro"

Rajoy, que sigue su gira por España presentando su libro 'Una España mejor', ha recalado este jueves en Zaragoza, en el Foro de directivos ADEA, pero no ha querido referirse a la posibilidad de concurrir a las elecciones de la Federación Española de Fútbol.

Ante los asistentes, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a afirmar con ironía que esto lo contará en un próximo libro. De hecho, ha recordado las palabras que en su día el escritor Francisco Umbral dijo en el programa de Mercedes Milá asegurando que él había ido a hablar de su libro.

"Yo he venido a hablar de mi libro, que termina el día que dejé de ser presidente. Dicho esto, este tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro", ha declarado Rajoy cuando le ha interrogado el moderador del acto, que había recibido más de una docena de preguntas escritas sobre este asunto.

Luis Rubiales se encuentra actualmente en el ojo del huracán tras la Supercopa de España en Arabia Saudí y la crisis de integridad en la RFEF

El presidente de la RFEF se encuentra actualmente en el disparadero después del traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, que provocó la marcha de Ana Muñoz como vicepresidenta de Integridad y que generó un gran rechazo en diferentes círculos e incluso se encontró con el desagrado de LaLiga y Gobierno y el veto de buena parte de las operadoras de televisión por ser el país saudita uno de los más beligerantes con los derechos de las mujeres.

A esto se suman las recientes dimisiones de cargos de las comisiones de Ética, según informaron El País y El Mundo, después de que Rubiales les recriminase la apertura de un expediente a Jacinto Alonso, presidente de la federación de La Rioja e investigado por la 'Operación Soule' que, en 2017, provocó el adiós de Ángel María Villar de la presidencia de la RFEF tras 29 años en el cargo.

Además, hace una semana se conoció que el presidente de la RFEF será juzgado por las presuntas agresiones que infligió a la arquitecta que le denunció por una supuesta deuda de 120.000 euros en la reforma de su casa.