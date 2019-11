Las teles y Mediapro se niegan a pujar por la Supercopa por ser en Arabia Saudí

Nuevo revés a la Real Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales. El organismo va a tener serios problemas para vender los derechos de emisión de la Supercopa de España al precio que quiere por el poco interés que ha despertado entre los organizadores el encuentro.

El problema no radica en el evento en sí, en el que participan Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid, si no en la ubicación elegida por la RFEF para su celebración: Arabia Saudí, un país acusado de no respetar los derechos humanos y en concreto los de las mujeres. Y es que, según informan a este diario desde el sector, ni Mediapro ni las televisiones en abierto van a pujar por los derechos. Telefónica, que se alió con RTVE para acudir a la subasta por los derechos de la Copa del Rey, es la única que no se ha pronunciado al respecto.

"Si en RTVE apostamos por el deporte femenino, ¿qué hacemos en un país donde las mujeres son encarceladas por defender sus derechos?"

La radiotelevisión española ha sido la primera en salir a asegurar que renunciaba a poder emitir los partidos y, por extensión, a participar en la subasta por razones humanitarias y económicas. Así, la cadena pública ha explicado que no puede emitir un partido que se disputa en Yeda porque daría visibilidad y publicidad a un país acusado de violar los derechos humanos y de no creer en la igualdad entre hombres y mujeres. "Si en RTVE apostamos por el deporte femenino, ¿qué hacemos en un país donde las mujeres son encarceladas por defender sus derechos?", indicaron a EP fuentes de la cadena.

Sólo la retransmisión obligatoria implica un desembolso de 250.000 euros

En cuanto a los motivos económicos, sólo la retransmisión mínima obligatoria que habría que hacer de la Supercopa implica un desembolso de 250.000 euros, a lo que habría que sumar el coste de los derechos de imagen y los desplazamientos. En cuanto al precio de los derechos estos pueden ser más bajos por la falta de ofertas.

Mediaset ha sido la segunda en explicar que no iba a pujar por los derechos después de haberse hecho con los de la Copa del Rey. Atresmedia, que hace tiempo que eliminó al fútbol de su parrilla, tampoco tiene intención de participar en la subasta. En esta línea, TV3 ha asegurado a este diario que "no vamos a pujar" pese a que el Barça participa en la competición y el canal siempre trata de emitir los partidos del club de la Ciudad Condal que son en abierto por ser de interés público para su población. La Forta en su conjunto tampoco participará.

Emitir este partido puede suponer un problema de imagen para la cadena que lo haga y además se expone a un boicot publicitario

Por su parte, Mediapro ha confirmado a este medio que "no ha pujado" y que "no tiene intención de hacerlo". La productora ha tenido en los últimos meses varios roces con la RFEF porque ha sido vetada de algunos concursos, ha explicado que los problemas con la Federación nunca le ha impedido pujar por unos derechos que consideran "comercialmente interesantes" y que este caso no sería distinto si no fuera por las circunstancias especiales que les rodean. Así, "hay muchos motivos para no participar", explican, entre lo que se encuentran los humanitarios, los de imagen y los económicos.

"Emitir este partido puede suponer un problema de imagen para la cadena que lo haga en un momento tan sensible. El que lo emita se expone a un boicot publicitario aunque si se queda desierto puede ser un problema ya que se supone que se tiene que emitir en abierto por ley", explican fuentes del sector.

Tras conocerse la decisión de disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí, organismos como Amnistía Internacional recordaron a la RFEF "el historial de vulneraciones de derechos humanos" que acumula el país árabe y que incluyen "el uso extendido de la pena de muerte o de la tortura y otros malos tratos a personas detenidas", así como "la discriminación que sufren las mujeres o las restricciones de la libertad de expresión".

Unas palabras de las que se defendió asegurando que el fútbol puede ayudar a mejorar la sociedad. "Teníamos el reto de ayudar a que los niños y las niñas de Arabia Saudí pudieran mejorar por medio del deporte", puntualizó. "Creemos en el fútbol como herramienta social y de cambio y aceptamos el reto de transformación que hay en Arabia Saudí con una Supercopa que sin duda va a ser la más emocionante de la historia", subrayó cuando se conoció la sede.

"No queríamos dar la espalda a la gente de Arabia y vamos a colaborar con el fútbol saudí para servir de herramienta de cambio social y se van a beneficiar hombres y mujeres", defendió Rubiales, lamentando que "algunas opiniones" sean "creadas".