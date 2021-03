José María Gay de Liébana: "Gobierno y CCAA han fallado y retrasarán la recuperación a 2025"

José María Gay de Liébana es uno de los economistas de cabecera en España, siempre presto a analizar los cambios nacionales e internacionales y su impacto en la economía, y desde el lunes se incorpora como firma de elEconomista.

¿Qué espera de 2021 a nivel económico?

Ha empezado mal por la tercera ola del Covid-19 y el retraso de la vacunación, fruto de una ineficacia absoluta de la Comisión Europea y a nivel español. Confío en que en verano la situación empiece a normalizarse, aunque si no hay vacunación la movilidad estará restringida, pero 2021 será todavía malo. El Gobierno y las autonomías han fallado y eso va a posponer la recuperación hasta 2025.

¿Por qué 2025?

El PIB cayó en 2020 al nivel de 2016, así que hemos perdido cuatro años. Con crecimientos normales del 3,5% anual necesitaremos otros cuatro para recuperarnos. Si me pongo más pesimista, en 2008 el PIB fue de 10.000 millones menos que en 2020, pero no quiero pensar que hemos retrocedido hasta ahí.

"Muchas personas en Erte van a perder el trabajo. Hay empresas que desaparecerán porque no se han adecuado al nuevo escenario"

¿En qué han fallado las administraciones en España?

Había que ayudar al tejido productivo, no solo préstamos y moratorias de impuestos, que agrandan la bola de la deuda en un momento de paralización económica, que no sirve para financiar inversiones sino circulante. Había que inyectar dinero directo a las empresas, sin burocracia, y aplicar exoneraciones fiscales. Estados Unidos ha repartido ayudas por el 32% de su PIB, Alemania por el 24%, y España aprueba ahora 7.000 millones de ayudas directas, que son solo el 0,1% del PIB, un año tarde y dejando sectores fuera. Hablan de ampliar el alcance pero no la cantidad, y con una burocracia que retrasa todavía más el reparto. Es de una ineficacia absoluta. El desplome del PIB español ha sido de 124.781 millones, y las empresas han dejado de facturar 280.000 millones. Ha faltado empatía, acercamiento al mundo económico. Las empresas se hunden y se desploma el empleo. Vamos a vivir un momento muy delicado porque la tasa de paro efectiva son seis millones de personas, el 35% de la población activa, entre parados, afectados por Erte y autónomos en cese de actividad.

Incluye a los trabajadores en Erte...

Es que muchas personas en Erte van a perder el trabajo. Hay empresas que desaparecerán porque no se han adecuado al nuevo escenario, y otras están malviviendo y deberán cerrar total o parcialmente. Y cuando se empiecen a presentar concursos de acreedores también ajustarán las plantillas.

¿Qué opina de que grandes empresas con problemas anteriores a la pandemia acudan al fondo de rescate de la SEPI?

Creo que debería servir para lo mismo que los fondos europeos, para el desarrollo del crecimiento potencial, no para arreglar lo que hay. Habría que distinguir entre las empresas que ya eran débiles antes de la pandemia y las que se han debilitado por la crisis. Haría dos fondos distintos, uno para reconvertir o salvar lo que se pueda de empresas que arrastran problemas, y el otro para relanzar negocios que pasan por una fragilidad temporal. Y lo deben definir expertos, no los políticos.

En las anteriores crisis fue muy crítico con el elevado endeudamiento de España ¿pero ahora hay otra alternativa para superar la pandemia a nivel sanitario y empresarial?

Ahora no importa porque la prioridad es ayudar a la economía, pero cuando llegue la recuperación hay que retomar la consolidación fiscal de las administraciones públicas con un recorte del gasto y un aumento de la recaudación, pero no subiendo tipos, sino fomentando que haya un desarrollo mayor de la economía española, porque si las empresas van bien pagan más impuestos. También hay que replantear el modelo productivo, muy dependiente de los servicios, fomentando la industria y la agricultura, que son sectores más estables y exportadores y que permiten el reequilibrio territorial más allá de las grandes urbes. Y también hay que atraer al sector tecnológico.

¿Los políticos están distraídos en conflictos intestinos?

Tenemos unas disputas políticas que son de patio de colegio y que en nada están ayudando. Es un perjuicio a nivel económico porque la población pierde la esperanza y porque asusta a las inversiones exteriores. Necesitamos vender credibilidad, estabilidad política, normativa y jurídica, y ofrecer predictibilidad. Nos faltan políticos de talla.

Muchos temen un rebrote por Semana Santa ¿La economía puede soportar una cuarta ola?

Si hay una cuarta ola es culpa de las autoridades porque ya hay vacuna, pero la UE ha quedado rezagada. Luchamos contra la pandemia igual que en la Edad Media, el confinamiento. Si se decretara otro en España sería el estoque final para una economía que está muy maltrecha porque le ha faltado ayuda.

Currículum

José María Gay de Liébana disfruta aprendiendo; estudiando la actualidad; poniéndola en contexto; comparándola con sucesos anteriores, y dibujando escenarios de futuro, y disfruta todavía más divulgando sus conclusiones.

Prueba de ello es su extenso currículum académico, su trayectoria de 42 años como profesor universitario, los más de 25 libros firmados en solitario o con varios autores, sus incontables conferencias y su colaboración habitual en los medios de comunicación, ya sean impresos, digitales, radiofónicos o audiovisuales.

Es Doctor en Ciencias Económicas y Doctor en Derecho, y también es perito, censor jurado de cuentas y auditor. Entre sus titulaciones también figuran las licenciaturas de Ciencias Empresariales y de Administración y Dirección de Empresas, además de ser diplomado en Estudios de Dirección de Empresas, Especialidad Económico-Financiera, por Esade, y de tener un MBA y Máster Universitario en Negocios Internacionales.

Es académico de Número de la Real Academia Europea de Doctores

Es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona (UB) desde hace cuatro décadas, pero también da clases de Máster y Posgrado y es profesor invitado en otras universidades nacionales e internacionales.

Es académico de Número de la Real Academia Europea de Doctores, y acumula innumerables distinciones en todas sus disciplinas de acción, además de ser miembro activo en múltiples entidades, desde el Colegio de Economistas de Cataluña a Foment del Treball, pasando por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).

Y no se debe olvidar su otra pasión, el deporte, que muchas veces vincula con el análisis económico y viceversa. Aficionado al tenis y perico hasta la médula -fue directivo y es accionista del RCD Espanyol-, ha sido asesor económico de las federaciones de tenis catalana y española; fue consultado por la UEFA para crear el Fair Play financiero en los clubes de fútbol europeos y también ha redactado dictámenes de clubes de la Liga.