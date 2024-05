Los accionistas clave de BBVA tienen un 21% del capital de Sabadell. Esta es la idea que se desprende del análisis del accionariado -altamente segmentado- que tiene la entidad catalana y que será clave para que salga o no adelante la opa hostil anunciada esta misma mañana por parte del banco que encabezan Carlos Torres y Onur Genç a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). BBVA ha cambiado su estrategia: ya no busca convencer al consejo de la entidad catalana, pasa directamente a ir a por el visto bueno de los accionistas.

Como se viene comentando desde que el día 30 de abril saliesen a la luz las primeras informaciones de esta nueva intentona de fusión, la atomización del capital de Sabadell es clave en esta operación. A este nivel, los grandes accionistas institucionales de la entidad de Josep Oliu y César González-Bueno cuentan con un porcentaje del capital que suma algo más de un 25% del total. La mayor parte de este porcentaje es de grandes institucionales que también pueblan el accionariado de BBVA.

Entre ellos destacan algunos gigantes como Norges Bank o Vanguard, que poseen más del 3% del capital. También BlackRock, que supera el 9% de BBVA y tiene el 3,26% de Sabadell, de acuerdo con los datos de CNMV. En otro orden de cosas, y por encima del 1% del capital de Sabadell, también están como accionistas comunes con BBVA otros como Massachusetts Financial Service. Entre los comunes, también están otros, con posiciones más comedidas y que en muchos casos no superan el 0,1%. En este caso se trata sobre todo de inversión a través de diferentes productos y no de forma directa.

Una de las preguntas claves a resolver en este momento es qué posición van a tomar estos accionistas: ¿optarán por mantener sus posiciones separadas? o, por contra, ¿prefieren aunarlas en un único banco?

Sea como fuere, que esta opa hostil que ahora se plantea salga adelante, no solo depende de los accionistas comunes. Sabadell tiene otro institucional de referencia: Fintech Europe Sarl, sociedad propiedad del inversor mexicano David Martínez, que, además, cuenta con una silla en el consejo de administración.

El consejo de independientes

Pasar de querer convencer al consejo a tener que convencer al accionariado de Sabadell es un movimiento clave para sortear el no del máximo órgano del banco. Cabe destacar que nueve de las 14 sillas del consejo de Sabadell son independientes. Más allá de estos nueve consejeros independientes, el accionista mayoritario, el inversor mexicano David Martínez Guzmán, ostenta un 3,56% del capital y ocupa la única silla de consejero dominical.

El resto de la mesa la completan el presidente, Josep Oliu, y María José Beato, que forman parte de este órgano como otros externos. El CEO, César González Bueno, y el director de Riesgos, David Vegara, son ejecutivos.