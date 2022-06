Las pequeñas entidades bancarias, abocadas a integrarse por la alta competencia

La reestructuración bancaria vivida desde la última gran recesión transformó el escenario financiero al pasar de mas de 100 entidades y cajas de ahorro a una treintena. El panorama ha quedado dividido en grandes bancos como Santander, BBVA y CaixaBank; medianos como Sabadell, Bankinter y Unicaja o más pequeños como Ibercaja, Kutxabank o Abanca. Los expertos financieros consultados por elEconomista apuntan que, a pesar de que haya entidades medianas y pequeñas con balances fuertes, la presión competitiva les acabará abocando a integrarse.

Ignacio Ruiz-Cámara, socio responsable de Bancario y Financiero de Allen & Overy, considera que "sin duda" se verán integraciones entre los bancos más pequeños que quedan en el país. "Es un mercado en el que las entidades pequeñas sobrevivirán con dificultades, especialmente en un entorno de tipos bajos, aunque parece que está cambiando. Aún así, la competencia actual y la presión de los márgenes no va a permitir a nadie quedarse quieto, tal vez no mediante fusiones bancarias completas, pero desde luego con operaciones corporativas que cambien el perfil de las entidades", asevera Ruiz-Cámara.

Además, otras fuentes aseguran que, aunque en la actualidad los bancos más pequeños no tienen tanta presión por digitalizarse porque el perfil de cliente actual que tienen no se lo exige, tienen que preparar su cambio tecnológico para el usuario del mañana, lo que le supondrá esfuerzos inversores en digitalización, a pesar de que no tienen un músculo financiero tan fuerte como el de los grandes bancos.

Sin embargo, la situación y perfil actual de las entidades medianas y pequeñas españolas es muy distinto, alejando posibles uniones. El Banco Sabadell cerró el año pasado la puerta a integraciones después de que se frustrara el intento de unión con BBVA en 2020 y aboga por avanzar en solitario con un resultados en ascenso y una cotización al alza, especialmente, con la previsión de subida de tipos. El banco está ganando rentabilidad por encima de los objetivos de su plan estratégico afianzando su apuesta por seguir en solitario.

Arraigo regional

Para Kutxabank, aunque ha manifestado en varios ocasiones que no está cerrado a fusiones ante los problemas de rentabilidad que tiene el sector por los bajos tipos, su ligazón regional se presenta como un handicap por parte de los políticos, que se aferran en evitar la pérdida del banco. De hecho, el lehendakari, Iñigo Urkullu, fue polémico a finales de 2020 -cuando se rumoreó una unión a tres bandas entre BBVA, Sabadell y Kutxabank- al cerrar la puerta a una fusión del banco con el objetivo de mantener la capacidad de gestión, arraigo e independencia de la entidad.

La estrategia de Abanca pasa por continuar con fusiones, pero de momento como entidad absorbente. El banco de origen gallego ha protagonizado seis adquisiciones en los últimos seis años, elevando un 70% el volumen de activos desde entonces. Finalmente, Ibercaja, aunque descarta abiertamente fusiones, está en el punto de mira de los analistas como la más propicia a una integración, tras retrasar ya dos años su salida a bolsa por la volatilidad del mercado. No obstante, si no salta al parqué, el banco tendría que crear un fondo de reserva como alternativa que permite la ley de cajas y que hizo Kutxabank. La entidad, sin embargo, aunque retrasa el debut, no ha cerrado la puerta.