Verdú aduce que firmó el folleto de Bankia porque "no había nadie más"

San Fernando de Henares (Madrid), 17 sep (EFE).- El abogado defensor del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú ha explicado este martes en el juicio por la salida a Bolsa del banco que éste firmó el folleto de la ops "porque no había nadie más" que pudiera hacerlo, ya que el entonces presidente, Rodrigo Rato, estaba de "road show", presentando la operación a inversores.

El letrado ha desvinculado a su defendido del contenido del folleto y de la pretensión de las acusaciones sobre la falsedad de las cuentas de BANKIA (BKIA.MC )

Verdú no pudo más que firmar el folleto de la salida a Bolsa, "extraordinariamente completo" en todos los sentidos, pero no tenía capacidad ni potestad para verificar todo su contenido; y mucho menos para negarse a firmarlo, lo que "hubiera causado más perjuicios que beneficios".

Por lo que respecta a las cuentas de Bankia, el abogado ha citado jurisprudencia que señala que "hay que demostrar que el acusado ha intervenido de forma relevante en la confección o configuración de las cuentas", condiciones que no se cumplen en el caso de Francisco Verdú, que "ni elaboró ni asumió ni defendió" dichas cuentas.

Sus áreas de competencia no eran las clásicas de un consejero delegado, ya que no tenia todas las competencias, "sólo una, la del plan de negocio, es decir, conseguir beneficios para Bankia, pero no en auditoría, ni contabilidad, ni riesgos, ni refinanciaciones, ni tasaciones ni provisiones", que es donde presuntamente se han detectado irregularidades.

Ante la Sala, la defensa de Verdú ha recordado que durante el juicio se ha reiterado la "ética rigurosa" del equipo gestor, liderado por José Ignacio Goirigolzarri, que se hizo cargo de Bankia tras la salida de Rato.

Este nuevo equipo decidió mantener a Francisco Verdú, que "algo de ética rigurosa tendría".

La Fiscalía Anticorrupción rebajó su petición inicial para Verdú a entre seis o nueve meses de prisión, dependiendo de la lectura del Código Penal, pues a pesar de su "destacada situación" no se ha probado que "hubiera obtenido información suficiente para calibrar los deterioros".